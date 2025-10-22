Рекламодателям

Госдума поддержала в первом чтении запрет на продажу табака и вейпов на остановках

  • 22/10/2025, 16:30
Автор: Артем Рязанов
Закон может вступить в силу 1 марта 2026 года

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете продажи табачных изделий, никотиновых продуктов и устройств для их потребления на остановках общественного транспорта. Документ размещен на сайте парламента.

Поправки касаются статьи 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…».

— Логичным продолжением системного подхода при реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, является расширение запрета розничной торговли табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановочные пункты всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, — говорится в записке.

Инициатором этого законопроекта выступила законодательная дума Хабаровского края. ее поддержали другие субъекты федерации. Если закон примут, он вступит в силу 1 марта 2026 года.

Ранее в январе в Госдуму внесли законопроект, который запрещает продажу таких товаров в нестационарных торговых точках.

Авторы инициативы обратили внимание на то, что такие павильоны часто размещаются в местах с большим потоком людей, включая остановки общественного транспорта. Это делает никотиновую продукцию более доступной и способствует увеличению числа курильщиков, особенно среди молодежи. Законопроект был отклонен в июне.

Ранее редакция сообщала о том, что аромаингаляторы с маркетплейсов признаны опасными для здоровья.

Источник фото:Freepik / Автор — rawpixel.com

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
