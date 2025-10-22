Рекламодателям

Мигрантская тематика вышла из приоритетов городских конфликтов в Новосибирске

  • 22/10/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Мигрантская тематика вышла из приоритетов городских конфликтов в Новосибирске
На первом месте — проблемы, связанные с городским хозяйством и строительством

По данным открытых медийных источников, на 21 октября 2025 года в Новосибирске было зарегистрировано 851 конфликтное событие, 101 сообщество, участвовавшее в конфликте, а также около 4000 акторов так или иначе упоминались в конфликтах. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Лабораторией городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ совместно с Межрегиональной общественной организацией «Социальное партнерство».

Как отметил старший преподаватель кафедры общей социологии Новосибирского государственного университета, научный сотрудник Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Тимофей Алексеев, в 2025 году в Новосибирске более распространенными стали конфликты вокруг городского хозяйства (благоустройство, ЖКХ, дороги и транспорт) — 43% (+7%). На втором месте находится строительство — 20% (+7%). Очень серьезные изменения произошли и в области социальной сферы (здравоохранение, физкультура, образование, соцзащита и т.д.) — 15% (+7%). «Культурный» конфликт (культура, общественные ценности) занял около 14% (-6%) в общей статистике.

— С другой стороны, мы наблюдаем снижение доли этнических проблем в конфликтной повестке. В 2022-2023 годах она держалась на уровне 8% от общего количества городских конфликтов, в 2024-м был локальный скачек до 17%, а сейчас мы наблюдаем возвращение к 8%, то есть показатели вернулись к норме. При этом в их составе выросла доля конфликтов, связанных с насилием и угрозой личной безопасности, — констатировал Алексеев.

Напомним, в 2024 после теракта в «Крокус Сити Холле» в городе резко актуализировалась мигрантская тематика.

— В ходе исследования мы выявили некий набор «красных флагов» в логике возникновения и эскалации конфликтов, на которые нужно обращать внимание, тех, что будут способствовать длительности их протекания, резонансности или как воронка будет втягивать в себя новых участников, новые интересы, расползаться по городу, — сообщила доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан.

По ее словам, наблюдается профессионализация сопровождения городских конфликтов, рост компетентности участников. И органам власти необходимо это учитывать, в частности, возможно, прибегать к посредничеству общественников и других авторитетных горожан, вовлеченных в множественные связи в разных социальных группах.

— С ними нужно вступать в партнерские отношения, искать пересечение интересов. Среди них есть те, кто очень профессионально работает с сообществами, получая хороший результат. Другой вопрос, что они точно так же эффективно могут работать с иными участниками конфликтов.

Министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин подтвердил, что для органов власти очень важно понимать всех акторов и бенефициаров городских конфликтов.

— Если мы сможем быстро классифицировать конфликт, разложить его по полочкам, то поймем, как с ним работать, и начнем хотя бы с традиционных методов, позволяющих быстрее принимать верные решения. Мы понимаем, что иногда такие конфликты используют предприниматели, но не всегда их участие плохо для общества. Да и сами предприниматели при этом нередко выступают не как представители бизнеса, а как жители города. Но в бизнес-интересах некоторые профессиональные общественники сейчас действительно активно используются. При этом пул оплачиваемых общественников в Новосибирске не растет, он достаточно ограничен, и мы этих людей знаем, — отметил Бурдин.

Ирина Скалабан предупредила представителей власти о том, что не стоит зацикливаться на поиске заказчика городских конфликтов.

— Ни один конфликт в городе просто на заказе сделать нельзя. Для этого должно быть некое объективное противоречие, проблема, которой можно воспользоваться в чьих-то интересах. История с «Хилокским треугольником» никогда бы не возникла, если бы не было маргинализации этого пространства в течении 15-20 лет. За любым конфликтом стоят объективные причины, и это нужно понимать, — подчеркнула она.

Роман Бурдин предложил авторам исследования объединить полученную ими информацию со статистикой ЦУР, чтобы оперативно получать более полные данные для анализа, а также расширить работу на все районы области.

Ранее редакция сообщала, что на строительном рынке Новосибирска эксперты обнаружили КРТ-монополию. Уже год в городе запрещено строительство жилья вне площадок комплексного развития территорий. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Мигранты жкх Городские конфликты


