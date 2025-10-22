WhatsApp* перестал работать в Новосибирской области

Мессенджер WhatsApp* (Принадлежит компании Meta Platforms Inc., которая признана в России экстремистской организацией. — Ред.) перестал работать в Новосибирской области. Как пишут пользователи, сбой в основном произошел в приложении на компьютере. 52% жалоб поступает от владельцев устройств, пользующихся операционной системой Windows, 25.8% — Android. В целом по России жалобы на работу мессенджера поступают из 9 городов, 406 за последний час (2807 за сутки). Люди пишут, что не приходят и не открываются сообщения, не загружается сайт, не открывается приложение.

По данным платформы по отслеживанию работы мессенджеров и приложений Downdetector, около 128 жалоб за час из городов России поступило из-за сбоев в Telegram (5380 за сутки). Речь в обращениях идет о проблемах с отправкой сообщений, загрузкой сайта. У некоторых пользователей со вчерашнего вечера не работает десктопная версия мессенджера.

Ранее, 21 октября, жалобы на мессенджер приходили из различных южных регионов России. В Ростовской области мессенджеры не загружаются, даже если подключены к Wi-Fi. В Астрахани пользователи заметили, что Telegram работает медленнее обычного. В Краснодаре и Сочи наблюдались сильные перебои. Мобильный интернет работал с ограничениями. Через час работа мессенджеров почти полностью восстановилась.

