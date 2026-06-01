Грибной сезон начинается в Новосибирской области

Новосибирские леса готовятся к наплыву грибников. Профессор НГПУ Ирина Воробьева рассказала о правилах сбора грибов в регионе и дала важные рекомендации по их распознаванию.

Грибной сезон в Новосибирской области начинается в конце апреля и продолжается до конца октября. Он делится на три волны: весеннюю, летне-осеннюю и осеннюю. Весной в лесах появляются сморчки и строчки, летом — маслята, подберезовики, подосиновики, белые грибы и лисички, а осенью можно собирать опята, грузди, волнушки и рыжики.

Самыми популярными местами для сбора грибов в Новосибирской области являются Караканский, Кудряшовский и Заельцовский боры, Ключ-Камышенское плато, Матвеевка, Нижняя Ельцовка, Каинская заимка, окрестности Кольцово, Искитимский район, Бурмистрово и Черепаново.

Особое внимание стоит уделить условно-съедобным грибам, которые требуют специальной обработки. К ним относятся грузди, сморчки, строчки и свинушки. Например, грузди содержат млечный сок, который может вызвать раздражение слизистых оболочек, а строчки содержат токсичное вещество гиромитрин.

Ядовитые грибы представляют серьезную опасность. Среди них — мухомор красный, бледная поганка, ложноопенок серно-желтый и другие. Основные признаки ядовитых грибов — наличие «юбочки» и клубня у основания ножки, яркие цвета шляпки и пластинок, а также изменение цвета на срезе.

Современные технологии помогают грибникам в определении видов. Существуют специальные приложения, такие как «По грибы», «Экогид: Грибы», Picture Mushroom и другие, которые помогают идентифицировать найденные грибы.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2026 года ужесточается ответственность за сбор редких грибов, занесенных в Красную книгу. Любое их изъятие будет строго контролироваться.

Главное правило для всех грибников: если вы не уверены в виде гриба — не берите его. Лучше пропустить сомнительный экземпляр, чем рисковать здоровьем.

