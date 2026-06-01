Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Грибной сезон начинается в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Эксперт дала рекомендации любители «тихой охоты»: что собирать и как не отравиться

Новосибирские леса готовятся к наплыву грибников. Профессор НГПУ Ирина Воробьева рассказала о правилах сбора грибов в регионе и дала важные рекомендации по их распознаванию.

Грибной сезон в Новосибирской области начинается в конце апреля и продолжается до конца октября. Он делится на три волны: весеннюю, летне-осеннюю и осеннюю. Весной в лесах появляются сморчки и строчки, летом — маслята, подберезовики, подосиновики, белые грибы и лисички, а осенью можно собирать опята, грузди, волнушки и рыжики.

Самыми популярными местами для сбора грибов в Новосибирской области являются Караканский, Кудряшовский и Заельцовский боры, Ключ-Камышенское плато, Матвеевка, Нижняя Ельцовка, Каинская заимка, окрестности Кольцово, Искитимский район, Бурмистрово и Черепаново.

Особое внимание стоит уделить условно-съедобным грибам, которые требуют специальной обработки. К ним относятся грузди, сморчки, строчки и свинушки. Например, грузди содержат млечный сок, который может вызвать раздражение слизистых оболочек, а строчки содержат токсичное вещество гиромитрин.

Ядовитые грибы представляют серьезную опасность. Среди них — мухомор красный, бледная поганка, ложноопенок серно-желтый и другие. Основные признаки ядовитых грибов — наличие «юбочки» и клубня у основания ножки, яркие цвета шляпки и пластинок, а также изменение цвета на срезе.

Современные технологии помогают грибникам в определении видов. Существуют специальные приложения, такие как «По грибы», «Экогид: Грибы», Picture Mushroom и другие, которые помогают идентифицировать найденные грибы.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2026 года ужесточается ответственность за сбор редких грибов, занесенных в Красную книгу. Любое их изъятие будет строго контролироваться.

Главное правило для всех грибников: если вы не уверены в виде гриба — не берите его. Лучше пропустить сомнительный экземпляр, чем рисковать здоровьем.

Ранее редакция сообщала о том, почему лето 2025 не радует урожаем грибов.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги :Теги не заданы

438
0
0
Предыдущая статья
В День защиты детей крупный банк анонсировал запуск детских проектов
Следующая статья
Премьера фильма «Ветер» состоится в Новосибирске

Спрос на ипотеку для ИЖС растет: банки снижают ставки

Крупные российские банки на фоне сигналов ЦБ приступили к постепенному уменьшению процентных ставок по ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ставки по рыночным программам теперь опускаются ниже символической отметки в 20%.

Банк ВТБ одним из первых сообщил об изменении тенденции. В мае 2026 года спрос на рыночные ипотечные кредиты для ИЖС вырос более чем на 20% по сравнению с апрелем. В банке объясняют это тем, что люди перестали занимать выжидательную позицию.

Читать полностью

«Все выходили бледные»: новосибирские выпускники рассказали о сложных заданиях на ЕГЭ по химии

В Новосибирской области стартовал основной период государственной итоговой аттестации. В первый день, 1 июня, выпускники сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии. Infopro54 поговорил с несколькими участниками экзаменационной кампании и узнал, были ли удаления с экзаменов за шпаргалки и списывание.

Литературу в этом году сдавали 729 человек. Традиционно этот экзамен считается достаточно сложным. В этом году, судя по репликам выпускников, ЕГЭ по литературе особо пугающим не был, хотя сложность вариантов различалась.

Читать полностью

Премьера фильма «Ветер» состоится в Новосибирске

Премьера фильма «Ветер», получившего звание лучшей российской игровой картины 2025 года, по версии кинопремии «НИКА», состоится в Центре культуры и отдыха «Победа». Режиссер Сергей Члиянц представит свою работу и побеседует со зрителями.

«Ветер» — это режиссерский дебют Сергея Члиянца в полнометражном игровом кино. Ранее он был известен как продюсер знаковых отечественных фильмов, включая «Бумер», «Настройщик», «Мама, не горюй», «Даун Хаус», «Живой» и другие.

Читать полностью

В День защиты детей крупный банк анонсировал запуск детских проектов

Перед Петербургским международным экономическим форумом Ольга Скоробогатова, первый заместитель президента – председателя правления ВТБ, анонсировала запуск нового проекта. Осенью этого года банк намерен представить финансовый продукт, ориентированный на детей в возрасте от 6 до 14 лет. Этот сервис призван научить юных пользователей управлению личными средствами, основам накопления и повысить их осведомленность в вопросах финансов.

Следует отметить, что российские финансовые организации демонстрируют активный интерес к разработке специализированных решений для детей. Эти платформы помогают молодым людям получать первоначальные знания в области управления деньгами под присмотром родителей, зачастую предлагая карты или стикеры с соответствующими функциями контроля.

Читать полностью

В России изменились правила парковки для электромобилей

Автор: Артем Рязанов

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу новые правила парковки для электрокаров и подзаряжаемых гибридов. Эти нормы разработаны МЧС, напоминает газета «Известия». Владельцам таких транспортных средств рекомендуется более тщательно выбирать место для стоянки.

Согласно новым правилам, электромобили и гибридные автомобили нельзя оставлять на парковках без систем пожарной безопасности. Это касается даже тех случаев, когда транспортное средство не подключено к зарядке. Теперь электрокары должны быть размещены группами не более 10 штук, а такие группы необходимо отделять от машин с традиционными двигателями специальными огнестойкими преградами и системами автоматического пожаротушения.

Читать полностью

Новая эра сбережений: как российская молодежь меняет свои финансовые привычки

К середине 2026 года российская молодежь полностью переосмыслила свое отношение к накоплениям, превратив их в неотъемлемую часть своей финансовой рутины. Изменились не столько процент людей, откладывающих средства, сколько глубина мотивации, подходы и используемые инструменты. Молодое поколение, включая зумеров и младших миллениалов, фокусируется на микросбережениях, стремлении к быстрой и пассивной доходности, отодвигая сиюминутное потребление на второй план.

Опрос НАФИ, проведенный в мае 2026 года, показал, что 73% респондентов в возрасте 18–35 лет уже имеют определенные сбережения, что на 5% больше, чем годом ранее. Этот кажущийся скромным прирост объясняется тем, что значительная часть данной возрастной группы уже регулярно откладывает средства. Основные изменения наблюдаются в качестве накоплений и постановке целей.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Финансы

Спрос на ипотеку для ИЖС растет: банки снижают ставки

Общество

«Все выходили бледные»: новосибирские выпускники рассказали о сложных заданиях на ЕГЭ по химии

Стиль жизни

Премьера фильма «Ветер» состоится в Новосибирске

Финансы

В День защиты детей крупный банк анонсировал запуск детских проектов

Авто Власть Общество

В России изменились правила парковки для электромобилей

Финансы

Новая эра сбережений: как российская молодежь меняет свои финансовые привычки

Спорт

Вратарь Семён Кокаулин покинул ХК «Сибирь»

Власть Общество

В реестр должников по алиментам в Новосибирске включили более 7000 человек

Власть

ЕР подвела итоги праймериз в Новосибирской области

Бизнес Власть Общество

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Авто Общество

Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Новосибирске вырос на четверть

Бизнес

Конкурс «Сибирь.ПРО»: «Мультимедийные форматы и цифровые проекты в номинации «Мультимедиа ПРОект»

Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке путевок в детские лагеря

Финансы

Банки идут против тренда: ставки по вкладам растут, несмотря на политику ЦБ

Бизнес

Почти 600 тысяч юных сибиряков познают азы финансовой грамотности с детской СберКартой

Общество Право&Порядок Финансы

Под пресс коллекторов в Новосибирске часто попадают третьи лица

Бизнес Общество

Тренд на ЗОЖ изменил спрос на мороженое

Бизнес Власть Общество

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности