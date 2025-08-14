Громадный зуб носорога найден на берегу Оби под Новосибирском

Новосибирская область богата останками мамонтовой фауны. В регионе часто находят кости вымерших шерстистых носорогов, мамонтов и первобытных бизонов.

Их останки скрыты под многометровым слоем четвертичных отложений и появляются на поверхности только в речных долинах, где вода размывает глину и песок. Особенно заметны глубокие овраги и яры вдоль реки Обь.

Историк и исследователь древностей Вячеслав Карманов сообщил, что 13 августа во время разведки перед новой экскурсией, нашли зуб шерстистого носорога.

— Шерстистые носороги начали вымирать на территории Новосибирской области примерно 14 тысяч лет назад. И палеонтология попадается повсеместно, но есть места, где она попадается, скажем так, чаще и найти ее проще. Это овраги рек Новосибирской области. Конкретно этот зуб мы нашли в овраге на берегу реки Обь недалеко от Новосибирска, можно сказать, в шаговой доступности, — отметил историк изданию VN.ru.

Карманову уже доводилось находить части мамонта и зубы вымершего бизона. Этот зуб носорога не уникален, но у него отличная сохранность.

Напомним, в нашей области есть место, известное в науке как «кладбище мамонтов» — высокий обрыв на реке Обь. Вода размывает берег, обнажая останки древних исполинов. Там можно найти стволы древнего леса и бурые пласты ископаемого торфяника. В слоях торфа встречаются хорошо сохранившиеся мхи, листья и семена болотных растений, которые росли во времена мамонтов.

Ранее редакция сообщала о том, что скелеты древних сибиряков продолжают находить на берегу Оби. Размытие произошло еще в 2022 году.