Гид новосибирской турфирмы осужден за гибель девяти туристов на Камчатке

  • 14/08/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Гид новосибирской турфирмы осужден за гибель девяти туристов на Камчатке
Группа заплатила за подъем на Ключевскую сопку около миллиона рублей

На Камчатке осудили гида новосибирской компании «Экстрим тайм» Ивана Алабугина за гибель альпинистов на Ключевской сопке. Трагедия произошла в 2022 году.  Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.

В Ведомстве уточнили, что директор новосибирской турфирмы  Андрей Степанов разместил рекламу тура на сопку. С марта по август 2022 года десять человек из разных концов России отозвались на предложение. Они заключили с турфирмой договоры и перечислили деньги за тур. Сумма составила около 1 миллиона рублей.

В июне 2022 года Андрей Степанов поручил Ивану Алабугину и новосибирцу Андрею Мищенко сопровождать сформировавшуюся туристическую группу. В процессе восхождения на высоте 4000 метров над уровнем моря двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении Алабугина стали спускаться вниз. Оставшиеся участники группы продолжили маршрут.

Они достигли высоты 4400 метров, но не смогли подняться выше и решили вернуться. На обратном пути туристы сорвались со склона. Один человек погиб от полученных травм. Остальные пострадали. Из-за похолодания ещё семеро туристов и проводник замёрзли насмерть.

Спасатели из-за плохой погоды своевременно не могли подлететь к пострадавшим. В итоге им удалось эвакуировать только Ивана Алабугина и двух туристов, находившихся в базовом лагере.

Оставшегося в живых гида признали виновным в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц. Вину он не признал. Его приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на 4 года и 6 месяцев. Ему также на три года запретили заниматься туристической деятельностью. Приговор в законную силу не вступил.

Директора фирмы турфирмы приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. 10 июня 2025 года его освободили условно-досрочно.

Ранее редакция сообщала о том, что директора турфирмы в Новосибирске осудят за мошенничество. Потерпевшими по делу проходят 39 человек, им причинен ущерб на общую сумму более 8,8 млн рублей.

Источник фото: архив Infopro54 / Автор — Алена Пятенок

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Более трети всех дел, рассматриваемых арбитражным судом, связаны с банкротством. Это существенно больше, чем годом ранее
