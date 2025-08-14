Гид новосибирской турфирмы осужден за гибель девяти туристов на Камчатке

На Камчатке осудили гида новосибирской компании «Экстрим тайм» Ивана Алабугина за гибель альпинистов на Ключевской сопке. Трагедия произошла в 2022 году. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.

В Ведомстве уточнили, что директор новосибирской турфирмы Андрей Степанов разместил рекламу тура на сопку. С марта по август 2022 года десять человек из разных концов России отозвались на предложение. Они заключили с турфирмой договоры и перечислили деньги за тур. Сумма составила около 1 миллиона рублей.

В июне 2022 года Андрей Степанов поручил Ивану Алабугину и новосибирцу Андрею Мищенко сопровождать сформировавшуюся туристическую группу. В процессе восхождения на высоте 4000 метров над уровнем моря двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении Алабугина стали спускаться вниз. Оставшиеся участники группы продолжили маршрут.

Они достигли высоты 4400 метров, но не смогли подняться выше и решили вернуться. На обратном пути туристы сорвались со склона. Один человек погиб от полученных травм. Остальные пострадали. Из-за похолодания ещё семеро туристов и проводник замёрзли насмерть.

Спасатели из-за плохой погоды своевременно не могли подлететь к пострадавшим. В итоге им удалось эвакуировать только Ивана Алабугина и двух туристов, находившихся в базовом лагере.

Оставшегося в живых гида признали виновным в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц. Вину он не признал. Его приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на 4 года и 6 месяцев. Ему также на три года запретили заниматься туристической деятельностью. Приговор в законную силу не вступил.

Директора фирмы турфирмы приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. 10 июня 2025 года его освободили условно-досрочно.

Ранее редакция сообщала о том, что директора турфирмы в Новосибирске осудят за мошенничество. Потерпевшими по делу проходят 39 человек, им причинен ущерб на общую сумму более 8,8 млн рублей.