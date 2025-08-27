Губернатор Андрей Травников дал старт работе «Технопрома-2025» в Новосибирске

В Новосибирском Экспоцентре состоялось открытие XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025», в котором принял участие губернатор области Андрей Травников, дав официальный старт работе мероприятия.

В своей приветственной речи к участникам и гостям форума глава региона подчеркнул важность темы форума этого года – «Наука, кадры, индустрия». Он отметил, что это сочетание, являясь основой знаменитого треугольника основателя Академгородка, академика Лаврентьева, служит миссией форума: налаживание связей и кооперации между учеными, инноваторами и промышленниками. В 2025 году эта тема особенно актуальна в свете новых задач, стоящих перед страной и регионами, и национальных проектов, инициированных Президентом.

Травников выразил уверенность, что участники найдут на форуме полезные мероприятия, контакты, идеи и предложения, а «Технопром» принесет практические результаты.

На церемонии открытия присутствовали вице-президент РАН Сергей Алдошин и член Общественной палаты РФ Никита Анисимов.

Губернатор также ознакомился с экспозицией форума, организованной по принципу тематических «кварталов», визуализирующих «треугольник Лаврентьева». Новым элементом стала открытая площадка «Технологический калейдоскоп: роботы, дроны и VR».

В этом году все 89 российских регионов впервые представили свои научно-технологические достижения на выставке «Аллея регионов».

Организационный комитет форума возглавляет заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Программа включает деловые, выставочные, образовательные и культурные мероприятия, которые пройдут не только в Экспоцентре, но и в других научных и образовательных площадках, а также на арт-фестивале «Техноарт», хедлайнером которого станет Александр Пушной.