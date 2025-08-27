Замена магистрали в центре Новосибирска обеспечит бесперебойное теплоснабжение

В Новосибирске продолжается обновление системы теплоснабжения. В частности, на важном участке в центре города, улице Мичурина, проводится замена 710-метрового участка тепломагистрали диаметром 500 мм, сообщили в Новосибирской теплосетевой компании (НТСК, входит в группу компаний СГК).

За последние пять лет на этом участке было зафиксировано 15 аварий. К этой теплотрассе запитаны 14 жилых домов, 3 детских сада, 2 медицинских учреждения, университет и 17 других объектов. В настоящее время старая труба, которая была в эксплуатации с 1960 года, заменяется на новую.

Ожидается, что основные работы будут завершены к концу сентября. После этого участок временно благоустроят до наступления зимы, а окончательное благоустройство запланировано на весну следующего года.

Для движения трамваев организовано реверсивное движение. Стоит отметить, что на время проведения работ жители подключенных домов будут обеспечены теплом по резервной схеме, что гарантирует отсутствие перебоев в теплоснабжении.

Эта магистраль играет ключевую роль в теплоснабжении Центрального и Железнодорожного районов, обеспечивая его стабильность.

Несмотря на то, что к данной теплотрассе подключено относительно небольшое количество потребителей и только один центральный тепловой пункт, она является важным элементом в распределении тепла в центральной части города, включая улицы Романова, Фрунзе, Советская, Орджоникидзе и другие, — отметил руководитель 1-го района тепловых сетей НТСК Егор Попков.

Для проведения работ была установлена временная схема теплоснабжения, что дает возможность проводить замену труб без отключения потребителей. Старый трубопровод уже демонтирован.