Рекламодателям

Замена магистрали в центре Новосибирска обеспечит бесперебойное теплоснабжение

  • 27/08/2025, 17:17
Автор: Марина Санькова
Замена магистрали в центре Новосибирска обеспечит бесперебойное теплоснабжение
Ожидается, что основные работы на улице Мичурина будут завершены к концу сентября

В Новосибирске продолжается обновление системы теплоснабжения. В частности, на важном участке в центре города, улице Мичурина, проводится замена 710-метрового участка тепломагистрали диаметром 500 мм, сообщили в Новосибирской теплосетевой компании (НТСК, входит в группу компаний СГК).

За последние пять лет на этом участке было зафиксировано 15 аварий. К этой теплотрассе запитаны 14 жилых домов, 3 детских сада, 2 медицинских учреждения, университет и 17 других объектов. В настоящее время старая труба, которая была в эксплуатации с 1960 года, заменяется на новую.

Ожидается, что основные работы будут завершены к концу сентября. После этого участок временно благоустроят до наступления зимы, а окончательное благоустройство запланировано на весну следующего года.

Для движения трамваев организовано реверсивное движение. Стоит отметить, что на время проведения работ жители подключенных домов будут обеспечены теплом по резервной схеме, что гарантирует отсутствие перебоев в теплоснабжении.

Эта магистраль играет ключевую роль в теплоснабжении Центрального и Железнодорожного районов, обеспечивая его стабильность.

Несмотря на то, что к данной теплотрассе подключено относительно небольшое количество потребителей и только один центральный тепловой пункт, она является важным элементом в распределении тепла в центральной части города, включая улицы Романова, Фрунзе, Советская, Орджоникидзе и другие, — отметил руководитель 1-го района тепловых сетей НТСК Егор Попков.

Для проведения работ была установлена временная схема теплоснабжения, что дает возможность проводить замену труб без отключения потребителей. Старый трубопровод уже демонтирован.

Фото предоставлено пресс-службой АО «СГК-Новосибирск». Автор фото: Константин Стремоусов

2 186

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирcк

Теги : теплоснабжение СГК НТСК


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
НСО укрепляет позиции в импортозамещении ПО благодаря новому партнерству
27/08/25 19:40
Власть
Пикет против школьных поборов и платного обучения прошел в Новосибирске
27/08/25 19:05
Власть
Сибирская венчурная ярмарка представляет 42 проекта в рамках «Технопрома-2025»
27/08/25 18:45
Власть
Топ-менеджеров Мешалкина подозревают в получении крупных взяток
27/08/25 18:30
Право&Порядок
Жители Новосибирска недовольны закрытием бани на Клубной
27/08/25 18:00
Бизнес Власть Общество
«Технопром-2025»: Новосибирск открывает двери для международного научного сотрудничества
27/08/25 17:55
Власть
В Новосибирске назначили нового прокурора
27/08/25 17:45
Отставки и назначения
Замена магистрали в центре Новосибирска обеспечит бесперебойное теплоснабжение
27/08/25 17:17
Бизнес
Губернатор Андрей Травников дал старт работе «Технопрома-2025» в Новосибирске
27/08/25 17:12
Власть
Новосибирская компания год тестировала парк электромобилей
27/08/25 17:00
Бизнес Технологии
Экс-главу офиса банка под Новосибирском осудили за кражу у клиентов 16 миллионов
27/08/25 16:45
Право&Порядок Финансы
Новосибирские рестораны удивляют на «Технопроме» сибирскими блюдами
27/08/25 16:42
Бизнес
В Госдуме рассказали о повышении пенсии для инвалидов и по потере кормильца
27/08/25 16:00
Власть Общество
В СУНЦ НГУ Новосибирска приедут учиться школьники из Африки
27/08/25 15:30
Власть Образование Общество
Треть новосибирцев хотят перейти на фриланс в 2025 году
27/08/25 15:00
Общество
В новосибирском вузе будут разрабатывать медицинские симуляторы
27/08/25 14:30
Медицина Технологии
Злоумышленники разработали новую схему мошенничества в Новосибирске
27/08/25 14:00
Общество
«Заставляют воровать и угрожают убийством»: этническая банда подростков кошмарит жителей Новосибирска
27/08/25 13:42
Общество
Новосибирцы предпочитают дарить учителям кустовые розы и хризантемы
27/08/25 13:00
Бизнес Общество
Новосибирский нефтетрейдер договаривается с кредиторами
27/08/25 12:30
Бизнес
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять