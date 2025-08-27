Рекламодателям

Новосибирская компания год тестировала парк электромобилей

  • 27/08/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская компания год тестировала парк электромобилей
Он оказался в шесть раз экономичнее, чем машины с ДВС

Год назад «Новосибирскэгергосбыт» закупил 12 отечественных электромобилей. На форуме Технопром технический директор компании Александр Михайлишин поделился опытом их эксплуатации.

По его словам, для чистоты эксперимента машины были переданы филиалам, которые работают на территории области: Татарск, Куйбышев, Искитим и т.д.

— Также мы установили в районах заправки. Сотрудники ездили по территории области и по их жалобам мы понимали, где проблемы с заправочными станциями. Где их нужно размещать, — пояснил он.

Сравнив итоги использования 12 «электричек» и 12 машин с двигателями внутреннего сгорания компания пришла к выводу, что затраты на топливо у первых кратно меньше, чем у вторых: 200 тысяч и 1,6 млн рублей соответственно. У электромобилей нет транспортного налога, требования к техобслуживанию авто ниже, чем с ДВС.

— В совокупности затраты на электропарк оказались в 6 раз ниже, чем на машины с ДВС, — констатировал Александр Михайлишин.

Он заявил, что компания готова делиться опытом с теми, кто также планирует формировать электропарк. Кроме того, Михайлишин сообщил о планах по расширению сети. Сейчас у компании в области 60 заправочных станций, а к концу 2025 года их количество планируется довести до 70.

— Мы уверены, что в перспективе электромобили будут пользоваться растущим спросом, как более экономически эффективные и это приведет к существенным изменениям в транспортном секторе, — заявил Александр Михайлишин.

Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что на 10 тысяч жителей России приходится 1,75 электромобилей. По ее словам, основной проблемой медленного развития парка «электричек» является отсутствие зарядной инфраструктуры.

— В ряде городов, например на юге России, сеть активно развивается, но в других найти зарядку вообще, а также свободную зарядку, в частности, — сложно. Кроме того, заправка представляет из себя просто колонку. Рядом нет кафе, нет возможности подождать в комфорте пока машина заряжается. Хотелось бы сервис, как на бензиновых заправках: с аптеками, напитками и т.д., — подчеркнула она.

Она также уверена, что парк автомобилей сегодня невозможно развивать без господдержки, и имеющейся сегодня субсидии в 25% для этого недостаточно, так как цена машины российского производства варьируется от 1,5 до 3 млн рублей.

— Кроме того, важна стабильность, с точки зрения тарифов на электроэнергию. К примеру, таксисты изучают возможность покупки «электричек» в свои автопарки, но за последнее время принята 31 законодательная инициатива по регулированию рынка такси. Если точно также будут скакать тарифы, то таксисты будут выбрасывать электромобили в лесу. Кроме того, до сих пор не понятно, что мы будет делать с батарейками от электромобилей через 5 лет. В России до сих пор нет мощностей для их утилизации, —добавила Зарипова.

Напомним, в июле 2025 года в России продали 249 электрических кроссоверов «Москвич 3е». Эта модель стала самой популярной на рынке электрокаров за месяц. На втором месте оказался седан Evolute i-PRO (Россия) — 183 сделки. В июне он лидировал в рейтинге продаж новых электромобилей.

В Новосибирске сеть электрозаправок на начало августа 2025 года состояла из 94 станций. За год прирост АЗС для электромобилей в городе составил 11%. По информации на апрель 2025 года, в Новосибирске было зарегистрировано более 1000 электромобилей.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на электрозаправках в Новосибирске в два раза ниже, чем в Сочи

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

4 796

Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Электромобили Технопром


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Губернатор Андрей Травников дал старт работе «Технопрома-2025» в Новосибирске
27/08/25 17:12
Власть
Новосибирская компания год тестировала парк электромобилей
27/08/25 17:00
Бизнес Технологии
Экс-главу офиса банка под Новосибирском осудили за кражу у клиентов 16 миллионов
27/08/25 16:45
Право&Порядок Финансы
Новосибирские рестораны удивляют на «Технопроме» сибирскими блюдами
27/08/25 16:42
Бизнес
В Госдуме рассказали о повышении пенсии для инвалидов и по потере кормильца
27/08/25 16:00
Власть Общество
В СУНЦ НГУ Новосибирска приедут учиться школьники из Африки
27/08/25 15:30
Власть Образование Общество
Треть новосибирцев хотят перейти на фриланс в 2025 году
27/08/25 15:00
Общество
В новосибирском вузе будут разрабатывать медицинские симуляторы
27/08/25 14:30
Медицина Технологии
Злоумышленники разработали новую схему мошенничества в Новосибирске
27/08/25 14:00
Общество
«Заставляют воровать и угрожают убийством»: этническая банда подростков кошмарит жителей Новосибирска
27/08/25 13:42
Общество
Новосибирцы предпочитают дарить учителям кустовые розы и хризантемы
27/08/25 13:00
Бизнес Общество
Новосибирский нефтетрейдер договаривается с кредиторами
27/08/25 12:30
Бизнес
Резиденты новосибирского Технопарка Ново-Николаевский получат прописку Сколково
27/08/25 12:00
Бизнес Власть Технологии
Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета
27/08/25 11:30
Общество
«Нервная ситуация»: книжные магазины Новосибирска не знают, что делать с книгами иноагентов
27/08/25 11:00
Культура Общество Право&Порядок
Ушел из жизни экс-министр Новосибирской области Иван Шмидт
27/08/25 10:45
Общество
Просрочка по ипотеке в Новосибирске в среднем составляет более двух млн рублей
27/08/25 10:30
Недвижимость Общество
От видеонаблюдения до охраны труда: чем удивит форум PROБЕЗОПАСНОСТЬ 2025
27/08/25 10:00
Бизнес
Губернатор оценил прогресс проекта «Чистое небо» в новосибирском Академгородке
27/08/25 9:40
Власть
«Подсолнечник и рапс могут спасти крестьянство»: Новосибирская область в два раза увеличила экспорт масличных культур
27/08/25 9:00
Агропром Бизнес Общество
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологической акции
27/08/25 10:43
Новосибирские энергетики ведут масштабную реконструкцию электросетей в Оби
25/08/25 11:25
Банк Уралсиб в Новосибирске помог в подготовке отряда военно-исторической экспедиции
25/08/25 9:10
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять