Новосибирская компания год тестировала парк электромобилей

Год назад «Новосибирскэгергосбыт» закупил 12 отечественных электромобилей. На форуме Технопром технический директор компании Александр Михайлишин поделился опытом их эксплуатации.

По его словам, для чистоты эксперимента машины были переданы филиалам, которые работают на территории области: Татарск, Куйбышев, Искитим и т.д.

— Также мы установили в районах заправки. Сотрудники ездили по территории области и по их жалобам мы понимали, где проблемы с заправочными станциями. Где их нужно размещать, — пояснил он.

Сравнив итоги использования 12 «электричек» и 12 машин с двигателями внутреннего сгорания компания пришла к выводу, что затраты на топливо у первых кратно меньше, чем у вторых: 200 тысяч и 1,6 млн рублей соответственно. У электромобилей нет транспортного налога, требования к техобслуживанию авто ниже, чем с ДВС.

— В совокупности затраты на электропарк оказались в 6 раз ниже, чем на машины с ДВС, — констатировал Александр Михайлишин.

Он заявил, что компания готова делиться опытом с теми, кто также планирует формировать электропарк. Кроме того, Михайлишин сообщил о планах по расширению сети. Сейчас у компании в области 60 заправочных станций, а к концу 2025 года их количество планируется довести до 70.

— Мы уверены, что в перспективе электромобили будут пользоваться растущим спросом, как более экономически эффективные и это приведет к существенным изменениям в транспортном секторе, — заявил Александр Михайлишин.

Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что на 10 тысяч жителей России приходится 1,75 электромобилей. По ее словам, основной проблемой медленного развития парка «электричек» является отсутствие зарядной инфраструктуры.

— В ряде городов, например на юге России, сеть активно развивается, но в других найти зарядку вообще, а также свободную зарядку, в частности, — сложно. Кроме того, заправка представляет из себя просто колонку. Рядом нет кафе, нет возможности подождать в комфорте пока машина заряжается. Хотелось бы сервис, как на бензиновых заправках: с аптеками, напитками и т.д., — подчеркнула она.

Она также уверена, что парк автомобилей сегодня невозможно развивать без господдержки, и имеющейся сегодня субсидии в 25% для этого недостаточно, так как цена машины российского производства варьируется от 1,5 до 3 млн рублей.

— Кроме того, важна стабильность, с точки зрения тарифов на электроэнергию. К примеру, таксисты изучают возможность покупки «электричек» в свои автопарки, но за последнее время принята 31 законодательная инициатива по регулированию рынка такси. Если точно также будут скакать тарифы, то таксисты будут выбрасывать электромобили в лесу. Кроме того, до сих пор не понятно, что мы будет делать с батарейками от электромобилей через 5 лет. В России до сих пор нет мощностей для их утилизации, —добавила Зарипова.

Напомним, в июле 2025 года в России продали 249 электрических кроссоверов «Москвич 3е». Эта модель стала самой популярной на рынке электрокаров за месяц. На втором месте оказался седан Evolute i-PRO (Россия) — 183 сделки. В июне он лидировал в рейтинге продаж новых электромобилей.

В Новосибирске сеть электрозаправок на начало августа 2025 года состояла из 94 станций. За год прирост АЗС для электромобилей в городе составил 11%. По информации на апрель 2025 года, в Новосибирске было зарегистрировано более 1000 электромобилей.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на электрозаправках в Новосибирске в два раза ниже, чем в Сочи.