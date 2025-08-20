Губернатор контролирует ход ремонта учреждений образования к началу учебного года

В Куйбышевском районе сегодня работали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель областного Законодательного Собрания Андрей Шимкив. Губернатор Травников проверил, как продвигается капитальный ремонт в Гимназии № 1 имени А. Л. Кузнецовой и детском саду «Золотой ключик». Он подчеркнул, что здание гимназии имеет богатую историю и отметил важность программы капитального ремонта, которую поддержал президент РФ, позволяющей обновлять даже такие старые постройки. По словам главы региона, компания РСУ-5, возглавляемая Михаилом Голубевым, обладает опытом и умением в реставрации исторических зданий. В пример он привел парк «Россия – моя история», музей Кондратюка и театр Афанасьева.

Во время визита руководители образовательных учреждений обратились к губернатору с просьбой о капитальном ремонте еще двух зданий гимназического комплекса. Травников отметил, что уделяет внимание обновлению образовательных объектов в Куйбышевском районе, включая аграрный колледж и несколько школ. Он также высоко оценил работу подрядчика РСУ-5 и подчеркнул, что Куйбышевскому району повезло стать участником нового национального проекта по капитальному ремонту детских садов. Губернатор подчеркнул комплексный подход к обновлению инфраструктуры, включая благоустройство территорий.

Андрей Шимкив, со своей стороны, выразил благодарность жителям Куйбышева за заботу о культурно-историческом наследии. Он отметил, что работы на этих объектах являются важными для избирателей и финансируются благодаря поддержке президента и увеличению бюджета области.

Куйбышевская Гимназия № 1 – одно из старейших учебных заведений Сибири, основанное в 1818 году. В рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» в районе планируется отремонтировать 8 школ в период с 2025 по 2027 год. Завершение капремонта Гимназии № 1 намечено на 15 декабря 2025 года, стоимость работ составляет 115 млн рублей.

К 1 сентября 2025 года планируется полностью завершить ремонтные работы в 29 образовательных учреждениях Новосибирской области, где ремонт длился два года. Помимо этого, еще 9 школ будут обновлены до конца текущего года. На данный момент в 1234 школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Новосибирской области осуществляются различные виды ремонтных работ, включая поддерживающий, текущий и капитальный ремонт.

В рамках федерального проекта «Поддержка семьи», являющегося частью национального проекта «Семья», в программу капитального ремонта включены 4 дошкольных учреждения Куйбышевского района с годовым циклом работ. В 2025 году ведется капитальный ремонт детского сада «Золотой ключик», здание которого было построено в 1952 году. Завершение работ запланировано на 26 ноября 2025 года. Стоимость капитального ремонта составляет 79 миллионов рублей.

Андрей Травников подчеркнул уникальность данной программы, позволяющей включать в капитальный ремонт детские сады, расположенные в исторических зданиях, представляющих собой сложные объекты. Губернатор поручил заказчику работ совместно с главой района разработать предложение по благоустройству территории, окружающей детский сад.