В Госдуме предложили ограничить въезд несовершеннолетним мигрантам в Россию

В Государственную думу внесли законопроект, запрещающий несовершеннолетним иностранцам въезжать в Россию без законных представителей. Документ, авторами которого стали депутаты Нина Останина и Ярослав Нилов, глава комитета по труду, опубликован в думской электронной базе.

Законопроект предполагает, что несовершеннолетние иностранцы смогут въезжать в Россию и выезжать из страны только с сопровождающими — родителями, опекунами или другими взрослыми, у которых есть нотариально заверенная доверенность.

Въезд в Россию будет разрешен только для учебы, лечения или временного пребывания, например, для участия в спортивных соревнованиях, олимпиадах или туристических поездках. Также авторы инициативы предложили депортировать несовершеннолетнего вместе с иностранцем, если в России нет других его законных представителей.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что сейчас несовершеннолетние иностранцы могут въезжать в Россию без нотариального согласия законных представителей, то есть как с сопровождением родителей или законных представителей, так и самостоятельно.

Депутаты обратили внимание на случаи, когда дети, нарушив правила пребывания, оказываются в России без законных представителей. По их словам, некоторые подростки приезжают в страну якобы для учебы, но на самом деле ищут работу.

Стоит отметить, что по данным МВД на 8 августа, более 680 тысяч несовершеннолетних граждан других стран пребывают в России, из них почти 159 тысяч числятся в реестре контролируемых лиц.

Напомним, в этом году в России ужесточены правила приема в школы для детей иностранных граждан. Они обязаны пройти тестирование по русскому языку. В департаменте образования мэрии Новосибирска на этой неделе сообщили, что в городе на тест заявились 162 ребенка, 103 показали достаточный уровень знания языка для приема в школе.

До сих пор нет публичной информации о том, как в России будет организована работа с детьми, которые не прошли тестирование и не смогут 1 сентября пойти в школы.

Ранее редакция сообщала о том, что иностранные граждане, находящиеся на территории России, будут обязаны вносить плату за пребывание в стране. Первоначальный размер госпошлины составит 500 рублей.