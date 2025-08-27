Губернатор оценил прогресс проекта «Чистое небо» в новосибирском Академгородке

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совершил рабочую поездку в Советский район, чтобы проконтролировать выполнение ранее отданных распоряжений.

В рамках исполнения перечня поручений Губернатора Новосибирской области, данных после визита в Советский район 1 августа 2023 года, по проекту «Чистое небо» активно велись строительно-монтажные работы по переустройству линий наружного освещения на пяти объектах: Морском проспекте, проспекте Строителей, Университетском проспекте, улицах Пирогова и Терешковой. Кабельные линии были перенесены под землю. На данный момент работы завершены, система освещения функционирует, а подрядчик занимается благоустройством прилегающих территорий, включая выравнивание грунта и посев травы.

Андрей Травников отметил, что, хотя полностью беспроводные опоры выглядят привлекательно, для оптимизации бюджета целесообразно идти на компромисс: при замене опор сразу убирать кабели под землю, а при сохранении старых опор – очищать их от лишних коммуникаций, оставляя только питающие провода. Он подчеркнул, что несмотря на первоначальные сложности, проект оказался реализуем, и даже в условиях сложной городской инфраструктуры, как в центре, можно добиться результатов, договорившись об очистке туристической зоны. Академгородок рассматривается как пилотная площадка с полной заменой опор, и ведется работа по предотвращению появления новых несанкционированных проводов.

Главе региона также сообщили о значительном экономическом эффекте от внедрения светодиодных светильников в Академгородке, где расходы на освещение сократились как минимум в два раза.

Благодаря образовавшейся экономии были проведены дополнительные тендеры на работы по трем объектам: улице Героев Труда, улице Правды и Детскому проезду. По данному контракту будет установлено 57 металлических опор и 90 светодиодных светильников.

Завершение всех работ по благоустройству запланировано на 31 августа. Общий объем финансирования составил 211 миллионов рублей, что позволило установить около 500 опор со светильниками.