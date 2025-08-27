«Подсолнечник и рапс могут спасти крестьянство»: Новосибирская область в два раза увеличила экспорт масличных культур

Новосибирская область поднялась с третьего на второе место в рейтинге сибирских регионов, экспортирующих масличные культуры. Согласно данным Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «ЦОК АПК»), за первые шесть месяцев текущего года сельскохозяйственные предприятия региона отправили за рубеж 92 тысяч тонн масличных, что вдвое больше прошлогодних показателей.

Основной рост пришелся на рапс, экспорт которого достиг 70 тысяч тонн, что в три раза превышает показатели прошлого года. Поставки льна выросли на 43% и составили 16 тысяч тонн. Экспорт подсолнечника вырос в четыре раза – иностранным покупателям отгружены 6 тысяч тонн. География экспорта расширилась до семи стран. Ключевыми партнерами стали Беларусь, закупившая 77 тысяч тонн продукции (рост в шесть раз), Китай (13 тысяч тонн) и Казахстан (1 тысяча тонн).

Аграрии в разговоре с Infopro54 подтвердили существенное увеличение спроса на масличные культуры. Продажи рапса и подсолнечника начали расти несколько лет назад. В 2025 году хозяйства увеличили посевные площади под рапс и подсолнечник в два раза. Если негативных изменений на рынке не произойдет, то в следующем год под эти культуры отведут еще больше земли, говорят эксперты.

— Рост экспорта масличных был ожидаем и обусловлен целым рядом факторов, в том числе приостановкой экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот. В целом, регулировка рынка меры принятые Москвой, привели к тому, что мы сейчас видим. Там по каждому направлению поставок, например, по Китаю, есть свои особенности и нужно их прорабатывать. Ситуация, которая сейчас складывается, аграриям очень выгодна. Подсолнечник и рапс могут вообще спасти все крестьянство Новосибирской области, — сообщил Infopro54 Владимир Бауэр, руководитель хозяйства, расположенного в Кочковском районе Новосибирской области.

Общий экспорт масличных культур из регионов Сибирского федерального округа в первой половине 2025 году достиг 538 тысяч тонн, что на 21% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Лидером остается Алтайский край с объемом 301 тысяча тонн, третье место занимает Красноярский край с 59 тысячами тонн.

Осенью текущего года в Новосибирской области должен состояться запуск завода по переработке рапса и льна мощностью. Производство будет ориентировано на рынок Китая.

