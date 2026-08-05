Открыты продажи квартир нового дома в квартале «Цветной бульвар» ГК «Расцветай»

― Ключевые преимущества приобретения квартиры на старте продаж — широкий выбор планировочных решений и фиксация комфортной цены, которая на протяжении всего периода строительства становится только выше, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Как отмечает девелопер, квартал «Цветной бульвар» пользуется большой популярностью у семей с детьми.

В шаговой доступности — пять детсадов, семь школ, гимназия №7, а также две школы искусств — все эти образовательные учреждения расположены вокруг нового квартала. Это удобно как взрослым, так и детям, которым не придется рано вставать и тратить дополнительные силы на дорогу.

Рядом — крупные гипермаркеты торговые сети «Пятерочка», «Ярче!» и «Мария-Ра», поэтому семейный шоппинг не займет много времени.

У «Цветного бульвара» удобный выезд на главные магистрали левобережья — улицы Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. В пешей доступности — остановки «Индустриальная» и «Бульвар», от которых в разные направления Новосибирска ходят 12 маршрутов общественного транспорта. В 15 минутах езды от «Цветного бульвара» располагается станция метро «Площадь Маркса», центр новосибирского левобережья, и в 10 минутах — ТРЦ «МЕГА».

Неоспоримое достоинство квартала — наличие зеленых зон. В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город. Рядом с кварталом несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

Придомовая территория квартала «Цветной бульвар» зонирована для разных сценариев отдыха. Беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, спортивное оборудование для полноценных силовых, кардиотренировок и растяжки, беседки для общения будут интересны как подросткам, так и взрослым.

Офис продаж:

г. Новосибирск,

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53/1а

+7 (383) 255-88-2

гкрасцветай.рф

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