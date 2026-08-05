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Недвижимость

Открыты продажи квартир нового дома в квартале «Цветной бульвар» ГК «Расцветай»

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В ассортиментной линейке дома ― более 15 планировочных решений: от компактных до просторных семейных квартир

― Ключевые преимущества приобретения квартиры на старте продаж — широкий выбор планировочных решений и фиксация комфортной цены, которая на протяжении всего периода строительства становится только выше, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Как отмечает девелопер, квартал «Цветной бульвар» пользуется большой популярностью у семей с детьми.

В шаговой доступности —   пять детсадов, семь школ, гимназия №7, а также две школы искусств — все эти образовательные учреждения расположены вокруг нового квартала. Это удобно как взрослым, так и детям, которым не придется рано вставать и тратить дополнительные силы на дорогу.

Рядом — крупные гипермаркеты торговые сети «Пятерочка», «Ярче!» и «Мария-Ра», поэтому семейный шоппинг не займет много времени.

У «Цветного бульвара» удобный выезд на главные магистрали левобережья — улицы Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. В пешей доступности — остановки «Индустриальная» и «Бульвар», от которых в разные направления Новосибирска ходят 12 маршрутов общественного транспорта. В 15 минутах езды от «Цветного бульвара» располагается станция метро «Площадь Маркса», центр новосибирского левобережья, и в 10 минутах — ТРЦ «МЕГА».

«Цветной бульвар»
В квартале «Цветной бульвар» придомовая территория зонирована для разных сценариев отдыха.

Неоспоримое достоинство квартала — наличие зеленых зон. В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город. Рядом с кварталом несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

Придомовая территория квартала «Цветной бульвар» зонирована для разных сценариев отдыха. Беговые дорожки со специальным прорезиненным покрытием, спортивное оборудование для полноценных силовых, кардиотренировок и растяжки, беседки для общения будут интересны как подросткам, так и взрослым.

ГК РасцветайОфис продаж:
г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53/1а
+7 (383) 255-88-2
гкрасцветай.рф
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Фото предоставлены ГК «Расцветай»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска недвижимость в Новосибирске надежный застройщик

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Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил новый иск к компании «Спорт-Инвест», которая с 2018 года пытается построить центр экстремальных видов спорта на улице Воинской. На этот раз региональный департамент имущества и земельных отношений заявил финансовые претензии. Сумма требований, указанная в карточке дела, составляет 226,6 миллиона рублей. Заявление подано 3 августа, и пока суд не принял его к производству.

Это уже второй судебный эпизод вокруг известного долгостроя в Октябрьском районе. Напомним, в начале июня муниципалитет уже обращался в арбитраж с требованием изъять у застройщика недостроенный объект для последующей продажи с публичных торгов. Тогда, по ходатайству истца, суд наложил обеспечительные меры. Как говорится в определении от 8 июня, компании «Спорт-Инвест» запрещено распоряжаться объектом площадью почти 17 тысяч квадратных метров, а Управлению Росреестра предписано приостановить регистрационные действия в отношении этого имущества.

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Ввод жилья в Новосибирской области сократился на 36%

Автор: Юлия Данилова

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области сдано в эксплуатацию 10,5 тысяч квартир общей площадью 788,8 тысяч кв. метров. На 36% меньше, чем за первое полугодие 2025, говорится в докладе Новосибирскстата. При этом населением за счет собственных и заемных средств построено 415 тысяч кв метров жилья, на 44% меньше, чем годом ранее.

При этом по информации сайта ЕРЗ, за январь-июнь 2026 года в многоквартирных домах в Новосибирской области введено 349 тысяч квадратных метров, из них 161,7 тысяч — с нарушением сроков.

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В Новосибирске студентов будут учить строить дома с помощью принтера

Автор: Юлия Данилова

С 2028 года в России запускается новый федеральный государственный образовательный стандарт в системе среднего специального профессионального образования (СПО) — подготовка специалистов для работы на 3D-строительных принтерах.

— Речь идет о принтере, которые не печатает детали, а строит дома. То есть специалист будет работать не с мелкими деталями, а с оборудованием, которое позволяет печатать целые здания или крупные строительные элементы. Новый федеральный государственный стандарт уже на выходе. Ожидается, что он будет принят в 2027 году, а в 2028 мы приступим к обучению, — заявил директор Новосибирского архитектурно-строительного комплекса, представитель кластера «Строитель будущего» Сергей Аверьяскин.

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В Кольцово торжественно вручили ключи первым новоселам ЖК федеральной компании «Эталон»

Первый корпус жилого комплекса «Счастье в Кольцово» в наукограде Кольцово введён в эксплуатацию 29 июня. Официальная церемония передачи ключей прошла при участии главы наукограда Николая Красникова, представителей Группы «Эталон» и была приурочена ко Дню строителя.

Стоит отметить, что развитие жилищного строительства в наукоградах остаётся одним из чувствительных индикаторов социально-экономической динамики малых городов: для жителей это вопрос качества среды и инфраструктуры, для властей — баланс между ростом населения и сохранением научного профиля территории. В этом контексте ввод в эксплуатацию первого корпуса ЖК «Счастье в Кольцово» — заметный этап в эволюции посёлка: впервые в Новосибирской области федеральный застройщик реализует масштабный проект, согласованный с градостроительной стратегией наукограда.

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Льготники без статуса малоимущих получат доступ к ЖСК с господдержкой

Автор: Оксана Мочалова

В Госдуму внесен законопроект, который меняет подход к строительству жилья для льготников. Вместо покупки квартиры у коммерческого застройщика им предложат стать членами жилищно-строительного кооператива (ЖСК) с государственным участием. Новая модель нацелена на граждан, которые не признаны малоимущими, но нуждаются в жилищной поддержке, — например, молодые семьи, врачи, учителя и другие бюджетники.

Привычная схема предполагает, что застройщик получает землю, строит дом и продает квартиры с собственной наценкой. По новому механизму учредителем кооператива выступит государство — Российская Федерация, регион или муниципалитет. При этом публичная власть не входит в члены ЖСК и не отвечает по его долгам, но выполняет роль гаранта. Предполагается, что земельный участок предоставят в аренду за один рубль на весь срок строительства, проектную документацию передадут бесплатно, а инженерные сети, дороги и социальную инфраструктуру подведут за бюджетный счет. После ввода дома в эксплуатацию земля перейдет в собственность кооператива уже безвозмездно.

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Недостроенный «Подсолнух» на Ватутина в Новосибирске вновь выставлен на торги

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска объявила о проведении очередного аукциона по продаже знаменитого недостроя на улице Ватутина. Начальная цена объекта вновь снижена и составляет 698,7 млн рублей. Торги запланированы на 8 сентября 2026 года.

История здания, которое должно было стать торгово-общественным центром, насчитывает почти два десятилетия. Строительство началось в 2007 году, но было заморожено в 2010-м. Инвесторами проекта выступили 280 физических и юридических лиц. В 2022 году решением Ленинского районного суда долгострой был изъят у собственников из-за истечения срока аренды земли и нарушений градостроительных норм, после чего передан в ведение муниципалитета для продажи. На первых торгах стартовая цена составляла 1,8 млрд рублей — нынешняя стоимость снижена более чем вдвое.

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