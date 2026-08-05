Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Более 400 новосибирских компаний вывели зарплату сотрудников «из тени»

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Отраслевой подход к оценке деятельности компаний позволяет налоговикам выявлять несоответствия в оплате труда

Для Российской Федерации в целом, и Новосибирской области в частности, проблема выплаты «теневой» заработной платы остается острой. С использованием отраслевого подхода по отношению к работодателям, имеющим риски по «зарплатным» налогам, налоговики оценивают зарплаты в компаниях региона.

Как пояснили в пресс-службе УФНС Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54, в зону особого внимания попадают компании, которые выплачивают заработную плату ниже МРОТ и (или) ниже среднеотраслевого уровня, а также имеющие риски неформальной занятости. В отраслевом разрезе речь идет о частных охранных предприятиях, компаниях, работающих в сферах  торговли, строительства, автошколах, общественном питании, грузоперевозках, маркетплейсах, медицине и клининге.

— В результате контрольно-аналитической работы в данном направлении в первом полугодии 2026 года 445 налогоплательщиков уточнили налоговые обязательства по «зарплатным» налогам на общую сумму 210 млн рублей, трудоустроено 1,2 тысяч физических лиц, повышен размер зарплаты 3,7 тысячам физическим лицам, — отметили в налоговой.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года дополнительные поступления по «зарплатным» налогам и число трудоустроенных физических лиц возросли в два раза, а количество работников, которым повышен размер оплаты труда, увеличилось втрое.

Напомним, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Новосибирской области с учётом районного коэффициента 1,25 составляет 33 866 рублей в месяц.

Ранее редакция сообщала о том, что более двух тысяч новосибирцев легализовали доходы в 2026 году. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : теневая занятость налоги зарплата

637
0
0
Предыдущая статья
Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра
Следующая статья
Новосибирец пытался провезти из Таиланда кондитерские изделия с наркотиками

Криптовалюта в России официально стала имуществом

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который устанавливает регулирование оборота криптовалют в стране. Документ был принят Госдумой 21 июля и одобрен Советом Федерации 24 июля 2026 года.

Закон создаёт правовую базу для легального функционирования крипторынка. Цифровые валюты официально признаются имуществом, что позволяет владельцам защищать свои права в суде, включать активы в завещания и использовать их как залог. При этом внутри страны по-прежнему запрещено использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг — расчёты цифровыми активами допускаются только в исключительных случаях, например по внешнеторговым контрактам.

Читать полностью

Открыты продажи квартир нового дома в квартале «Цветной бульвар» ГК «Расцветай»

― Ключевые преимущества приобретения квартиры на старте продаж — широкий выбор планировочных решений и фиксация комфортной цены, которая на протяжении всего периода строительства становится только выше, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Как отмечает девелопер, квартал «Цветной бульвар» пользуется большой популярностью у семей с детьми.

Читать полностью

Ночные маршруты автобусов предлагают ввести в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Стандарты транспортного обслуживания населения предлагают отрегулировать на федеральном уровне. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы в июле, но начал активно обсуждаться в соцсетях и СМИ в начале августа.

В документе предложено централизованно устанавливать предельную стоимость проезда, обязательно внедрять ночные и социальные маршруты, а также разработать системы контроля за соблюдением расписания. Для обновления автопарков предлагается ввести льготный лизинг, а для привлечения водителей — принять дополнительные меры поддержки их поддержки.

Читать полностью

Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

Автор: Оксана Мочалова

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил новый иск к компании «Спорт-Инвест», которая с 2018 года пытается построить центр экстремальных видов спорта на улице Воинской. На этот раз региональный департамент имущества и земельных отношений заявил финансовые претензии. Сумма требований, указанная в карточке дела, составляет 226,6 миллиона рублей. Заявление подано 3 августа, и пока суд не принял его к производству.

Это уже второй судебный эпизод вокруг известного долгостроя в Октябрьском районе. Напомним, в начале июня муниципалитет уже обращался в арбитраж с требованием изъять у застройщика недостроенный объект для последующей продажи с публичных торгов. Тогда, по ходатайству истца, суд наложил обеспечительные меры. Как говорится в определении от 8 июня, компании «Спорт-Инвест» запрещено распоряжаться объектом площадью почти 17 тысяч квадратных метров, а Управлению Росреестра предписано приостановить регистрационные действия в отношении этого имущества.

Читать полностью

Новосибирские аграрии подтверждают нормализацию ситуации с топливом

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские сельхозпредприятия и фермеры утверждают, что в начале августа в регионе улучшилась ситуация с поставками топлива для АПК. Проблемы были достаточно серьезными в июле. Тогда из-за топливного кризиса, охватившего многие регионы Сибири, были введены лимиты для хозяйств, чтобы обеспечить минимально необходимый объем топлива. Однако этих лимитов не хватало, и многие аграрии были вынуждены докупать горючее по высоким ценам, что означало дополнительные непредвиденные расходы.

3 августа региональный минсельхоз заявил, что ситуация нормализуется, поставки восстанавливаются. О реальной ситуации Infopro54 рассказал глава фермерской ассоциации.

Читать полностью

Поголовье коров в Новосибирской области сократилось почти на 15%

Автор: Юлия Данилова

По итогам первого полугодия 2026 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий Новосибирской области составило 310,9 тысяч голов. Это на 13,3% меньше, чем годом ранее, говорится в докладе Новосибирскстата.

В процентном соотношении самая большая убыль зафиксирована в поголовье овец и коз — на 21,6% до 118,3 тысяч. Стоит отметить, что с лета прошлого года овцеводы говорили о проблемах в отрасли и предупреждали, что будут вырезать скот.

Читать полностью
Актуальный разговор

Владимир Литвинов: Бизнес — это не про деньги, а про ощущение правильности пути

На этом пути важны отношение к человеку и желание делать жизнь людей лучше

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Финансы

Криптовалюта в России официально стала имуществом

Недвижимость

Открыты продажи квартир нового дома в квартале «Цветной бульвар» ГК «Расцветай»

Власть Общество

Ночные маршруты автобусов предлагают ввести в Новосибирской области

Право&Порядок

Новосибирец пытался провезти из Таиланда кондитерские изделия с наркотиками

Бизнес Власть

Более 400 новосибирских компаний вывели зарплату сотрудников «из тени»

Бизнес Власть Недвижимость

Новосибирское правительство требует 226 млн со строителя экстрим-центра

Общество

Премьер-министру Мишустину показали проект нового аэропорта Горно-Алтайска

Общество

Новосибирские аграрии подтверждают нормализацию ситуации с топливом

Общество

Поголовье коров в Новосибирской области сократилось почти на 15%

Общество

Метеоролог оценил риски возможного обмеления рек в Сибири из-за засухи

Бизнес Власть

Новый мусорный комплекс построят в Искитимском районе

Культура Общество

Пустые дворы в Новосибирске психологи объясняют «цифровым аутизмом среды»

Бизнес Власть

Новосибирск ищет разработчика схемы снегоудаления с улиц города

Власть Общество

В новых микрорайонах Новосибирска планируют открывать филиалы колледжей

Бизнес

Бесплатные консультации по маркетингу предлагают предпринимателям Новосибирска

Бизнес Недвижимость

Ввод жилья в Новосибирской области сократился на 36%

Бизнес

Курорт мирового уровня стал драйвером экономики Алтая

Общество

Рекордная жара в Сибири: учёные предупреждают жителей СФО о новых климатических вызовах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Август 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности