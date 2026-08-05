Более 400 новосибирских компаний вывели зарплату сотрудников «из тени»

Для Российской Федерации в целом, и Новосибирской области в частности, проблема выплаты «теневой» заработной платы остается острой. С использованием отраслевого подхода по отношению к работодателям, имеющим риски по «зарплатным» налогам, налоговики оценивают зарплаты в компаниях региона.

Как пояснили в пресс-службе УФНС Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54, в зону особого внимания попадают компании, которые выплачивают заработную плату ниже МРОТ и (или) ниже среднеотраслевого уровня, а также имеющие риски неформальной занятости. В отраслевом разрезе речь идет о частных охранных предприятиях, компаниях, работающих в сферах торговли, строительства, автошколах, общественном питании, грузоперевозках, маркетплейсах, медицине и клининге.

— В результате контрольно-аналитической работы в данном направлении в первом полугодии 2026 года 445 налогоплательщиков уточнили налоговые обязательства по «зарплатным» налогам на общую сумму 210 млн рублей, трудоустроено 1,2 тысяч физических лиц, повышен размер зарплаты 3,7 тысячам физическим лицам, — отметили в налоговой.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года дополнительные поступления по «зарплатным» налогам и число трудоустроенных физических лиц возросли в два раза, а количество работников, которым повышен размер оплаты труда, увеличилось втрое.

Напомним, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Новосибирской области с учётом районного коэффициента 1,25 составляет 33 866 рублей в месяц.

Ранее редакция сообщала о том, что более двух тысяч новосибирцев легализовали доходы в 2026 году.