Новосибирец пытался провезти из Таиланда кондитерские изделия с наркотиками

Житель Новосибирска приговорён Обским городским судом Новосибирской области к десяти годам и одному месяцу лишения свободы за попытку провезти из Таиланда в Россию конфеты, содержащие наркотики. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В октябре 2025 года на тайском острове Пхукет осужденный приобрел кондитерские изделия, в составе которых были обнаружены каннабиноиды. Он намеревался использовать их для личных нужд. Однако при пересечении границы России эти сладости были найдены и изъяты сотрудниками таможенной службы.

Суд вынес приговор в отношении 25-летнего жителя Новосибирска, признав его виновным в контрабанде наркотиков в крупном размере (часть 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса) и незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере (часть 2 статьи 228 Уголовного кодекса).

— С учетом позиции государственного обвинителя Новосибирской транспортной прокуратуры суд назначил виновному наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — написала прокуратура.

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