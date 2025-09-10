Новосибирский парк получит 250 млн рублей на создание промышленной инфраструктуры

Индустриальный парк «НОВА» из Новосибирска получит федеральную субсидию. Список получателей господдержки объявили на Восточном экономическом форуме.

Как уточнили в пресс-службе АО «Корпорация развития Новосибирской области», субсидия составит 250 млн рублей. Инвестор планирует направить эти средства на создание промышленной инфраструктуры парка. На площадке он намерен «посадить» более 40 компаний-резидентов.

Судя по сайту парка, на его площадке будут предоставляться участки под строительство складских, производственных или торговых помещений. В списке разрешенных видов использования тяжелая, легкая, пищевая, строительная, фармацевтическая, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная и автомобилестроительная промышленность.

В 2024 году по ходатайству ООО «НОВО ГРУП» распоряжением губернатора земельный участок, где создается парк, был переведен из земель сельхозназначения в земли промышленности. В документе отмечалось, что на площадке планируется разместить завод по производству спирта.

Стоит отметить, что парк аккредитован Ассоциацией индустриальных парков России (АИП РОССИИ). Он расположен в Октябрьском районе города (9 км от ж\д станции Первомайская), площадь составляет 33 га.

Основателем парка является член избирательной комиссии Ассоциации индустриальных парков России (АИП РОССИИ), президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин, член комитета по предпринимательству в сфере туризма в ТПП РФ, один из учредителей Национального фонда по сохранению культурного наследия и развития устойчивого туризма Роман Исайкин. Он развивает девелоперские проекты в нескольких регионах России. Среди них индустриальные парки «iЩелково», «iПекша», «iСмоленск», «iКалуга», а также инновационный город «New Schelkovo».

Общий портфель земельных активов составляет более 600 Га, говорится на сайте компании.

Ранее редакция сообщала о том, что за площадками промпредприятий в Новосибирске начинается охота.