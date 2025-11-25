В 2025 году в школы Новосибирска пришли работать более 400 молодых учителей

Молодые педагоги всё охотнее идут работать в образовательные организации города Новосибирска. В 2025 году в школы, детские сады, а также учреждения допобразования пришли работать 444 специалиста. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании с главами администраций районов и руководителями структурных подразделений мэрии.

— Система образования города Новосибирска одна из лучших в стране. Это не раз было доказано. Во все времена образование Новосибирска – это сплав педагогов опытных и молодых учителей, которые приходят в систему. Наша задача адаптировать молодых коллег, создать условия, чтобы они работали эффективно, чтобы профессия стала для них призванием, — отметил глава города.

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев уточнил, что в школы Новосибирска пришли работать 358 молодых преподавателей. Большинство из них – учителя начальных классов (82 человека). В дошкольные учреждения устроились на работу 69 молодых специалистов, в том числе 61 воспитателя. Еще 17 человек начали трудовую карьеру в учреждениях дополнительного образования. Больше половины молодых кадров — выпускники НГПУ.

Стоит отметить, что в Новосибирске действует комплексная система поддержки молодых специалистов сферы образования. Каждый молодой педагог получит единовременное муниципальное пособие в размере действующего прожиточного минимума — 18 942 рубля. Кроме того, им компенсируются транспортные расходы (400 рублей в месяц), оказывается помощь в аренде жилья — 5 тысяч рублей в месяц, а для учителей востребованных предметов (учителя начальных классов, информатики, математики, физики, иностранного языка, воспитатели детсадов) — 10 тысяч. Также педагоги могут рассчитывать на первоочередное предоставление мест в дошкольных учреждениях и освобождение от платы за питание в детских садах.