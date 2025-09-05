Губернатор встретился с представителями регионального отделения «Опора России»

Губернатор Андрей Травников обсудил вопросы экономического развития с представителями регионального отделения общероссийской организации «Опора России», объединяющей малый и средний бизнес. Встречу модерировал председатель областного отделения «Опоры России» Игорь Салов.

Травников подчеркнул, что поддержка малого и среднего предпринимательства — приоритет для правительства области, которое постоянно работает над улучшением мер поддержки. Гарантийный фонд Новосибирской области и Фонд микрофинансирования продолжают стабильно функционировать.

В текущем году Гарантийный фонд предоставил 188 поручительств на сумму 1,7 млрд рублей, что позволило привлечь 3,6 млрд рублей. Сейчас фонд внедряет новый инструмент – поручительства по кредитам под залог прав на интеллектуальную собственность. Фонд микрофинансирования также пользуется популярностью среди предпринимателей: в 2023 году он выдал 290 микрозаймов на общую сумму 678 млн рублей.

— Несмотря на существующие трудности, инвестиционная активность в Новосибирской области сохранилась. Мы не наблюдаем массового отказа от проектов или их переноса на неопределенный срок. Поэтому региональные меры поддержки инвестиций продолжают действовать без изменений, — отметил Травников.

В ходе встречи была представлена программа «СВОй бизнес». Центр «Мой бизнес» совместно с «Опорой России» организовали обучающую программу «СВОё дело» для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, чтобы помочь им получить знания и навыки для открытия собственного бизнеса.

Губернатор особо отметил значимость инициатив регионального отделения «Опоры России» по поддержке участников СВО и ветеранов.

— Мы видим большой интерес ветеранов СВО к переобучению и получению новых профессий. Радует, что бизнес откликается на этот запрос. Одна из крупных компаний Новосибирска запустила образовательную программу для отбора и трудоустройства ветеранов СВО, имеющих ограничения по здоровью. Такие инициативы заслуживают поддержки с моей стороны, — подчеркнул глава региона.

Андрей Травников также выразил благодарность новосибирским предпринимателям за волонтерскую помощь землякам, участвующим в СВО.

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике Новосибирской области. В регионе действуют 149 тысяч субъектов МСП, оборот которых составляет около половины общего оборота всех предприятий и организаций. За последние шесть лет оборот малого и среднего бизнеса вырос почти в полтора раза в текущих ценах.