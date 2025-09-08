Инвестиционный форум «Россия зовет!» охватит ключевые регионы страны

ВТБ меняет формат проведения Инвестиционного форума «Россия зовет!». Значимая российская платформа для взаимодействия финансистов, представителей власти и инвесторов расширяет географию: впервые мероприятия пройдут в ключевых регионах страны, таких как Санкт-Петербург (24 сентября), Екатеринбург (7 октября), Казань (28 октября) и Краснодар (13 ноября). Завершением станет традиционная двухдневная сессия в Москве в декабре.

Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, отвечающий за корпоративно-инвестиционный бизнес банка, подчеркнул, что ключ к успеху инвестора – в умении приспосабливаться, анализировать рыночную ситуацию, выбирать оптимальные инструменты и оперативно реагировать на перемены. По его словам, форум «Россия зовет!» на протяжении 16 лет был одним из центральных событий для инвестиционного сообщества, воспитав поколение инвесторов, создавших мощный внутренний рынок.

— Сегодня Россия предлагает инвестировать в регионы – этой осенью мы организуем форумы в ведущих деловых центрах, где частные инвесторы вместе с экспертами банка и крупнейшими российскими компаниями изучат наиболее действенные современные методы управления капиталом, — отметил Виталий Сергейчук.

Фокус форумов будет направлен на выработку практических рекомендаций для построения инвестиционных стратегий в условиях меняющегося российского финансового рынка.

В программе – открытые дискуссии с представителями ведущих российских эмитентов, представление инвестиционного плана на IV квартал, стратегическая сессия с участием представителей Центробанка, Министерства финансов РФ, региональных властей и руководителей крупнейших компаний, а также открытый диалог с эмитентами и другие мероприятия.

