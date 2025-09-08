Рекламодателям

Новосибирский производитель протестировал яхты на соревнованиях на Обском море

  • 08/09/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирский производитель протестировал яхты на соревнованиях на Обском море
Продукцию компании обкатывают спортсмены еще в четырех регионах страны

На соревнованиях в Новосибирске протестировали яхты-катамараны и швертботы местного производителя — компании RXSailing. Соревнования в классе катамаранов прошли по особым правилам: в одном экипаже капитанами выступили юные спортсмены, а матросами — их родители. Победа зависела от мастерства каждого участника и слаженности их действий, пояснили Infopro54 в Федерации парусного спорта Новосибирской области.

— Получилось классно и, главное, всем интересно. Детям — показать мамам и папам чему они научились, родителям — оценить мастерство своих детей, безопасность лодок и почувствовать атмосферу гонок, азарт, — отметила Елена Гладких, главный судья соревнований.

Представитель компании-производителя Евгений Хромов пояснил, что в Федерацию парусного спорта РФ отправлена вся техническая документация по катамаранам.

— В ближайшие месяцы должна пройти регистрация, и в следующем году швертботы RX1  станут новым классом яхт, на которых юные спортсмены смогут официально соревноваться, получать разряды. Вторым этапом пройдут регистрацию катамараны RX CAT, — отметил Хромов.

Яхты новосибирской компании сейчас также тестируют спортсмены на Сахалине, в Великом Новгороде, Москве, в Ленинградской области. В ближайшее время они будут направлены в Ярославль и Калининград.

В 2024 году Евгений Хромов рассказывал редакции о том, что в перспективе разработчики планируют ежегодно выпускать новую модель лодки.

По данным Минспорта региона, в Новосибирской области растет популярность парусного спорта. За последние несколько лет количество занимающихся выросло почти в 3 раза. Сегодня самым массовым классом детских яхт является «Оптимист». В России их производят компании ООО «Альтаир» и ООО «Политермо».  В стране также довольно много производителей катамаранов. Один из самых известных, особенно в Новосибирске — путешественник, учредитель компании «Кулик» Анатолий Кулик в команду которого входит много сибиряков. Он разрабатывает и производит катамараны с 1990 года.

По данным сервиса Контур Фокус, компания ООО «Рост Проект» — бренд RXSailing — создана в 2022 году. Директор — Марк Рубинов, учредитель — Лариса Чугайнова. Выручка в 2024 году составила 4,6 млн рублей, чистая прибыль — 272 тысячи.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы готовы производить яхты для детских команд всей России. 

Фото предоставлено пресс-службой Федерации парусного спорта Новосибирской области, автор: Павел Филимонов.

