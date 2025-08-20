Исследователь рассказал, где в Новосибирской области видны следы древнего моря

В Новосибирской области растет спрос на экскурсии с палеонтологическим уклоном. Люди объединяются в поисках в древностей, ищут информацию на тематических форумах, слушают лекции ученых и учатся видеть следы древнего моря буквально под ногами. Член новосибирского отделения Русского географического общества Игорь Степанов рассказал Infopro54 о местах, где можно увидеть найти древности, не проводя раскопок.

В геологическом прошлом территория современной Западной Сибири, в том числе Новосибирская область, была древним тёплым морем. Место, на котором расположен современный Новосибирск, было под водой примерно 450-330 миллионов лет назад. В Сибири и Новосибирской области сохранились многочисленные следы флоры и фауны этого периода. Окаменелости древних растений и животных можно увидеть в окрестностях села Завьялово Тогучинского района, в карьерах и на берегах рек в Искитимском районе, а так же в Маслянинском и Черепановском районах.

— Я бы выделил в первую очередь Маслянинский район и его заброшенные карьеры. В Петенёвском мраморном карьере можно увидеть прекрасные образцы морских лилий. Их там много — встречаются буквально сотни на один квадратный метр. Во время добычи мрамора там, видимо работали тонкой фрезой и на гранях очень хорошо, четко видны срезы. И именно в этом карьере были найдены останки древнего головоногого моллюска с прямой наружной раковиной – Наутилоидеи и ругозы. В Серебренниковском карьере, тоже заброшенном, можно увидеть множество окаменелостей древних морских растений. В Искитимском районе также много точек, где гарантирована встреча со следами древних времен. Нужно лишь внимательно смотреть. Буквально вчера были на старом мраморной карьере. В красном мраморе там сохранены останки морских лилий. Окрестности деревни Девкино смело можно включать в палеонтологические маршруты, там встречаются брахиоподы и мшанки. Змеиная горка возле речки Шипунихи — здесь тоже полно брахиопод, и впору ставить музей. Так же в список добавляетм села Таскаево, Шибково, Усть-Чем, — говорит Игорь Степанов.

Краеведы и исследователи объясняют, что для любительских поисков наиболее доступны места в Искитимском и Маслянинском районах Новосибирской области. Морское прошлое Сибири неплохо изучено, но ученые продолжают исследования и оценивают вероятность новых находок как достаточно высокую.

