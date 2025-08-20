Из-за угрозы опасной инфекции в Новосибирской области изъяли почти 500 свиней

В Кыштовском районе Новосибирской области специалисты изъяли у фермеров и в личных подсобных хозяйствах 473 свиньи из-за угрозы распространения заболевания. О какой инфекции идет речь, не уточняется.

— Проводятся лабораторные исследования, владельцам изъятых животных выплатят компенсацию, — сообщили в управлении ветеринарии региона ТАСС.

Напомним, в начале августа появилась информация о том, что в некоторых деревнях региона по неизвестным причинам начали погибать свиньи. В селе Яркуль Усть-Таркского района в одном из личных подсобных хозяйств погибли шесть свиней. После этого в населенном пункте ввели карантин. Вопрос редакции Infopro54 о количестве животных, подлежащих изъятию и уничтожению, в ветеринарной службе называли преждевременным. В ведомстве поясняли, что ситуация меняется ежедневно, поэтому точные цифры назвать сложно.

Ветеринары также взяли пробы и отправили их в лабораторию для определения причины гибели животных. Чтобы предотвратить распространение опасных болезней, у фермеров из предполагаемой зоны заражения начали изымать животных по всей территории Усть-Таркского района.

Стоит отметить, что Усть-Таркский и Кыштовский районы находятся друг от друга в 120 километрах. Эксперты отмечают, что разносчиками заболеваний в популяции свиней часто выступают дикие кабаны. 6 августа министр природных ресурсов региона подписал приказ о проведении мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов (56 особей кабана) на территории Усть-Таркского района: общедоступные охотничьи угодья (10 особей); закрепленное охотничье угодье «Беркут» ООО «Беркут» (9 особей); закрепленное охотничье угодье «Сибириада», участок № 1 ООО «Сибириада» (12 особей); закрепленное охотничье угодье «Сибириада», участок № 2 ООО «Сибириада» (9 особей); закрепленное охотничье угодье «Усть-Таркское» ОО «НОООиР» (11 особей); особо охраняемая природная территория регионального значения – государственный природный заказник «Усть-Таркский» (5 особей).

В 2023 году в Сибири регистрировалась вспышка африканской чумы свиней.

Ранее редакция сообщала о том, в Новосибирске ждут очередной виток роста цен на мясо.