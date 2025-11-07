Изба в аренду: в Новосибирской области вырос спрос на деревенские туры

В 2025 году жители Новосибирской области стали чаще посещать села и деревни в качестве туристов. Особой популярностью пользуются поездки выходного дня. Городские жители едут в сельскую местность за вкусной едой, свежим воздухом и информационным детоксом.

Сельский туризм – это одна из разновидностей внутреннего туризма, которая стала активно развиваться в пандемийные годы. Тогда спрос подогревали ограничения на всё привычное и раскрученное, удаленка и стремление многих уехать туда, где меньше людей и рисков. Сейчас почти все это тоже в силе, но добавились и новые причины.

— Мы этим летом поехали смотреть деревни Новосибирской области, потому что денег ни на что больше не хватало. Перелеты — дорого, поезд — дорого, особенно если ехать всей семьей. В итоге мы втянулись в деревенский туризм. За лето побывали в четырех районах, многое увидели и узнали. В трех селах останавливались в гостевых домах, то есть там, где есть уже что-то для туристов. Но это тоже не очень-то дешево. Под конец решились в одной далекой деревушке Маслянинского района встать палаткой на три дня. На следующее лето хотелось бы поселиться в деревне на месяц. К переезду из города мы не готовы пока, а вот изба в аренду была бы идеальным вариантом, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Екатерина Журавченко.

В Новосибирской области развитием или поддержкой сельского туризма независимо друг от друга занимается целый ряд министерств, учреждений, общественных организаций и коммерческих компаний. Есть еще частные лица, которые действуют фактически нелегально и только подумывают выйти из серой зоны, чтобы получить возможность претендовать на господдержку. В такой ситуации, говорят эксперты, трудно назвать точное количество средств размещения в сельской местности. Но счет уже идет на сотни.

— Сельский туризм в Новосибирской области набирает обороты и рассматривается как инструмент устойчивого развития территорий. Есть разнообразные программы поддержки, субсидии, в том числе и на строительство модульных домов на сельских территориях. Это все пользуется спросом у предпринимателей. Мы сейчас на растущем рынке и считаем, что сельский туризм будет долгоиграющим трендом. Внутренний туризм, в принципе, вызывает интерес у нашего населения. В этом году большой прирост показал автомобильный туризм — на 40% увеличилось число таких поездок. Это индивидуальные туристы, которые не прибегают к услугам туроператоров, — сообщила Infopro54 руководитель туристического агентства «Новосибирск» Юлия Гончарова.

Описывая перспективы внутреннего туризма, федеральные эксперты приводят такие цифры: количество поездок по России за прошлый год составило 90 миллионов, а цель на 2030 год — 140 миллионов. В 2024 году объем инвестиций в туристический сектор превысил 1 триллион рублей, а вклад в ВВП достиг 2,9%. Туротрасль по темпам развития занимает третье место после банков и IT.

Ранее редакция рассказывала, что Росстат рекомендует гостям Новосибирской области попробовать кебаб из медвежатины и пельмени с начинкой из дичи.