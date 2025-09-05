Китайские компании удвоили присутствие в России за 5 лет

Согласно подсчетам ВТБ, количество китайских предприятий, зарегистрированных на территории России, продемонстрировало более чем двукратный рост за последние пять лет. Общий объем их доходов превысил 3,3 триллиона рублей. Эти данные были представлены Артемом Куликом, заместителем руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ, в рамках ВЭФ.

Кулик отметил, что на сегодняшний день в России зарегистрировано около 13 тысяч китайских компаний, что на 23% превосходит показатель конца 2024 года. В 2019 году эта цифра составляла 6500 предприятий. Совокупный доход этих 13 тысяч компаний в прошлом году составил более 3,3 триллиона рублей. При этом около 80% всей выручки компаний с китайским капиталом в России приходится на топ-40 китайских брендов, являющихся дочерними структурами крупнейших китайских корпораций.

Топ-менеджер напомнил, что Китай является ключевым партнером для России, обеспечивая около трети всего объема внешней торговли, особенно в части импорта. В свою очередь, доля России в общем торговом обороте Китая составляет примерно 4–5%.

В банке считают, что существуют перспективные направления для расширения бизнес-сотрудничества, такие как химическая промышленность, экспорт агропродукции, машиностроение и атомная энергетика.

Анализ деятельности китайских инвесторов показывает, что локализация производства является наиболее эффективной стратегией и залогом успеха в будущем. Под локализацией подразумевается не просто сборочное производство или перефасовка, а приобретение китайскими инвесторами российских промышленных активов.

Артем Кулик подчеркнул, что локализация выгодна всем участникам: снижаются издержки, приближается производство к потребителю, облегчается доступ к государственной поддержке и финансированию в локальной валюте. Он привел примеры успешной локализации автомобилестроительных компаний, которые начали пожинать плоды своих ранних смелых решений. Кулик также выразил уверенность в том, что локализация российских компаний в Китае – это вполне реализуемое будущее.