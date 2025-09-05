Рекламодателям

«Профессиональные льготники»: мигранты без полисов ОМС получили в Новосибирске помощь на 500 млн рублей

  • 05/09/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Мигранты без полисов ОМС получили в Новосибирске помощь на 500 млн рублей
В эту категорию чаще всего попадают семьи граждан стран Средней Азии, приехавших в регион на заработки

В 2024 году в Новосибирской области «профессиональным льготникам из Средней Азии», не имеющим полисов ОМС, было оказано помощи на 0,5 млрд рублей. По всей стране — на 61 млрд. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель «Союза отцов и семей Новосибирской области» Сергей Майоров. Он назвал это большой проблемой.

— На эти деньги можно было бы построить 50 школ. Их можно было бы направить на тех, кто хочет рожать детей, на детей, которые здесь родились и выросли, — заявил Майоров.

Он также привел статистику, согласно которой с 2011 по 2023 год в регионе в 7 раз выросло количество родителей из Средней Азии. К 2025 году эти цифры, по его словам, по его словам, стали еще больше, что не может не беспокоить.

Депутат Госдумы Александр Аксененко также привел статистику по миграции. По его данным, с 2000 года более 5 млн мигрантов получили российского гражданство. В 2024 году в Россию въехали 568 тысяч мигрантов — максимум с 1995 года. Около 40% из них, по его словам, могут получить гражданство. При этом, по опросам, только 28% приехавших планируют работать. 26% не принимают российские ценности и намерены придерживаться своих традиций. Особенно это заметно в крупных федеральных центрах, в том числе в Новосибирске.

Депутат Госдумы отметил, что в 37 регионах России, в том числе в Новосибирской области, ограничена сфера деятельности мигрантов.

— Сейчас это такие сферы, как образование, здравоохранение, грузоперевозки. Список ограничений нужно увеличивать. Наши граждане должны быть в приоритете при трудоустройстве. Если те же застройщики говорят, что им не хватает людей, то они должны приглашать на работу по целевому принципу. Тогда мигранты будут под присмотром у предприятий и это не приведет к росту социальной нагрузки, — заявил Аксененко.

Ранее редакция сообщала о том, что семья мигрантов пыталась легализоваться через липовое отцовство в Новосибирске. Родителем своего новорожденного сына они хотели указать земляка с российским паспортом. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

1 040

Рубрики : Право&Порядок Общество Власть Медицина

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : трудовые мигранты ОМС


0
1

