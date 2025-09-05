Рекламодателям

На выходных новосибирцев ожидают первые заморозки

  • 05/09/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
На выходных новосибирцев ожидают первые заморозки
При этом дневная температура будет доходит до +20 градусов

В ближайшие выходные в Новосибирской области ночью температура будет колебаться +2…+7 °C, местами до +12, а местами до 0…-1. То есть возможны заморозки. При этом днем в регионе будет тепло.

В Новосибирске 6 сентября ночью температура будет колебаться +8…+10 °C, а днем поднимется до +18…+20 °C. Ветер будет дуть со скоростью от 4 до 9 м/с. Осадков не ожидается, сообщили в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В народном календаре 6 сентября отмечается как Евтихий Тихий. В этот день православные верующие вспоминают священномученика Евтихия, ученика апостолов Иоанна и Павла. Считалось, что этот день нужно проводить спокойно, в созерцании. Особое значение в народе придавалось снам, увиденным в ночь на 6 сентября — их считали вещими.

7 сентября в Новосибирске ночью будет +7…+9, днем – +17…+19 °C. Ветер усилится до 4-9 м/с.

В народном календаре он известен как листопадник. По нему предсказывали, какой будет зима. Если большая часть листьев на 7 сентября уже опала с деревьев, значит, зима придет рано и будет суровой. А если листопад только начался, то до зимы еще далеко, и она обещает быть теплой и мягкой.

Ранее редакция сообщала о том, что осень в Новосибирске будет рекордно теплой. Особенно порадует жителей столицы Сибири ноябрь.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

