Ключевая ставка снижена, но накопления продолжаются

Несмотря на уменьшение ключевой ставки Банком России до 16,5%, у частных инвесторов сохраняется шанс использовать период активного накопления средств для получения значительной прибыли до конца текущего года. Такое мнение выразил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, комментируя решение регулятора, объявленное в пятницу, 24 октября.

Предполагается, что после некоторого замедления в августе и сентябре, рынок сбережений в рублях возобновит рост в октябре и ноябре, несмотря на уменьшение ключевой ставки. Этому поспособствует традиционная сезонная активность как банков, так и вкладчиков в последнем квартале года. Темпы роста будут умеренными, по сравнению с предыдущими месяцами, и составят примерно 0,2-0,4%, однако, общая тенденция к накоплению сохранится.

Банки продолжают делать акцент на привлечении средств на короткий срок, предлагая наиболее выгодные процентные ставки по депозитам на срок до 4 месяцев.

В этих условиях количество вкладчиков продолжит увеличиваться. В частности, в ВТБ за первые 9 месяцев текущего года число клиентов, использующих накопительные продукты, увеличилось на 18%, что составляет прирост в 2,1 миллиона человек.

Алексей Охорзин подчеркнул, что несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, на рынке розничных услуг продолжается период, благоприятный для накоплений. Более того, некоторые банки даже повысили процентные ставки по депозитам.