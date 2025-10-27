Шестидневная рабочая неделя началась у жителей Новосибирской области

В Новосибирске с 27 октября стартовала шестидневная рабочая неделя. Выходной с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября. Это единственная длинная рабочая неделя в 2025 году.

Рабочий день 1 ноября будет сокращен на час, независимо от графика сотрудника. Затем наступят длинные выходные, приуроченные ко Дню народного единства — с 2 по 4 ноября.

В ноябре 2025 года будет 19 рабочих дней и 11 выходных, а в октябре — 23 рабочих и 8 выходных.

Согласно производственному календарю на 2025 год, из 365 календарных дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 118.

День народного единства в России празднуют 4 ноября. Этот день напоминает о важном событии в истории страны — освобождении Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Завершение Смутного времени стало символом возрождения России. Праздник призван укрепить память о том, как единство народа помогло преодолеть трудности и сохранить независимость.

