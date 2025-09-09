Конфликт из-за реконструкции аллеи Связистов возник в Новосибирске

На аллее Связистов, которая находится рядом со сквером «Водник» в Новосибирске, выкопали многолетние рябины высотой до шести метров. Об этом сообщили местные жители, которые забили тревогу.

— С одной стороны осталось пять рябин, с другой стороны — ничего не осталось. От самой аллеи ничего толком не осталось, — сообщили жители изданию Сибкрай.

Директор Горзеленхоза Станислав Веремьев заявил, что рябины заменят на ели и горную сосну для упрощения обслуживания ливнёвки. Он заверил, что выкопанные деревья пересадят в другие зоны города, включая бульвар Красного проспекта, скверы и парки, а часть — в питомник.

Однако местные жители сомневаются в правдивости обещаний. Они боятся, что выкопанные в ходе реализации проекта благоустройства здоровые рябины не пересадят в другие зелёные зоны, как обещают городские власти, и аллея может быть уничтожена.

Напомним, в июле 2025 года Горзеленхоз начал искать подрядчика для благоустройства территории у памятника М. И. Глинке. Речь идет об аллее Связистов имени А. И. Никулина на улице Щетинкина. На эти работы выделили почти 16 миллионов рублей. Победителем конкурса стало ООО «СТ Строй НСК». Но уже в августе новосибирское управление ФАС по жалобе ООО «Акрос Групп» отменило результаты конкурса. Компания указала на расхождение в датах окончания подачи заявок на сайте госзакупок и в опубликованной документации. ФАС согласилась с жалобой.

12 августа управление по благоустройству мэрии Новосибирска сообщило о начале работ на территории у памятника М. И. Глинке и аллеи Связистов. Завершение работ запланировано до 20 октября 2025 года.

