В Искитиме обсудили реализацию профориентационных инициатив

  • 09/09/2025, 18:20
В Искитиме обсудили реализацию профориентационных инициатив
Ежегодно свыше 40 тысяч жителей Новосибирской области получают консультации по выбору профессии в центрах занятости и участвуют в мероприятиях, посвященных построению карьеры

9 сентября в рамках пресс-тура в Искитиме начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова оценила реализацию местного проекта в сфере профессиональной ориентации.

Основная цель профориентационной деятельности в Новосибирской области – популяризация профессий и специальностей, пользующихся спросом у работодателей региона. Ежегодно свыше 40 тысяч жителей региона получают консультации по выбору профессии в центрах занятости и участвуют в мероприятиях, посвященных построению карьеры. Особое внимание уделяется молодым людям, школьникам и студентам. В текущем году центрами занятости населения было организовано 124 профессиональных тура на предприятия области, в которых приняли участие 1287 человек.

Ольга Лаврова отметила, что одной из главных задач национального проекта «Кадры» является координация усилий центров занятости, образовательных учреждений и работодателей для удовлетворения потребностей рынка труда и привлечения молодежи в производственный сектор экономики региона. Это, по ее словам, способствует повышению качества подготовки будущих специалистов с учетом актуальных требований предприятий Новосибирской области, что, в свою очередь, положительно сказывается на конкурентоспособности как работников, так и самих компаний.

Примером успешной региональной инициативы в области профориентации является проект «Профи-Тревел», реализуемый кадровым центром города Искитима в рамках национального проекта «Кадры». Этот проект представляет собой серию экскурсий для школьников и студентов на предприятия Искитима и Искитимского района. В ходе этих экскурсий ребята знакомятся с историей предприятий, их продукцией, работой цехов и производственных линий, а также узнают о необходимых профессиях и навыках. Например, студенты Искитимского центра профессионального обучения посетили крупное сельскохозяйственное предприятие – АО «Степное», где им рассказали об истории хозяйства, работе мастерских и зернотока, а также о востребованных профессиях. Сотрудники и руководители предприятия поделились своим профессиональным опытом и рассказали о возможностях карьерного роста. Такое общение помогает сформировать представление о построении карьеры и возможностях достижения успеха на данном предприятии.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

