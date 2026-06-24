В Новосибирске начали ремонт подпорной стенки на Ипподромской магистрали

В Новосибирске заключён муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по восстановлению подпорной стенки и участка автомобильной дороги на Ипподромской магистрали — одной из ключевых транспортных артерий города. Подрядчиком выступит ООО «ПК МВГ», сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Работы развернутся на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя (справа по ходу движения в сторону улицы Фрунзе), в районе дома № 49. Согласно контракту, завершить восстановление планируется к февралю 2027 года, однако подрядчик рассчитывает сдать объект уже в текущем году.

Восстановление ведётся поэтапно силами МКУ «Гормост». К настоящему моменту специалисты полностью ликвидировали последствия обрушения: укрепили откос и примыкающие подпорные стены, провели обследование основания. Важным этапом стала разработка и утверждение проектной документации — 1 июня она получила сводное экспертное заключение ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области».

Напомним, первый, противоаварийный этап работ стартовал в сентябре 2023 года: тогда МКУ «Гормост» заключило контракт с ООО «Гринлайн». В рамках этого этапа подрядчик вывез обвалившийся грунт и железобетонные конструкции, обустроил временный водоотвод и укрепил нестабильные участки.

Нынешний, капитальный этап предусматривает полное восстановление подпорной конструкции — это позволит обеспечить безопасность дорожного движения и долговечность инфраструктуры на данном участке магистрали.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «ПК МВГ» создано в 2021 году. Учредитель — Антон Дворяжкин. Он также является гендиректором ООО «Моствекторгрупп». В 2025 году выручка компании составила 432,6 млн рублей (+166%), чистый убыток — 26,1 млн. Годом ранее компания получила прибыль — 1,4 млн. В марте компания заключила контракт на выполнение работ по ремонту подпорной стены и автомобильной дороги по ул. Ипподромской за 80 млн рублей. Работы подрядчик должен завершить в феврале 2027 года.

Подрядчик также ведет капитальный ремонт моста через реку Тула в Новосибирске, через реку Власиха в Новосибирском районе, выполняет мероприятия по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на путепроводе через железную дорогу «Обь – Проектная» в Тогучинском районе и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске расширят развороты на Ипподромской и сделают съезд на Зыряновскую.