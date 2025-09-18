«Кратковременный отдых» от интернета предложил ввести для россиян депутат Госдумы

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил временно отключать интернет в России, что поможет сохранить зрение и нервы россиян, а также снизит уровень игромании.

Парламентарий считает, что глобальная сеть сегодня приносит больше вреда, чем пользы.

— На 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью, потому что люди сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы. Игроманией, например, занимаются миллионы человек, причем они не просто играют, а делают это на деньги. Эта самая игра доводит людей до сумасшедшего дома, — констатирует народный избранник.

В связи с этим парламентарий убежден в необходимости периодического ограничения времени пребывания в сети.

— Наверное, надо на целые недели отключать или [делать это] по выходным дням, чтобы люди отдохнули, — предложил Арефьев.

Инициатива депутата вызвала бурную реакцию в сети. Например, известный священник Павел Островский в своем Telegram-канале предложил оплатить Арефьеву путевку в Непал, где из-за ограничений соцсетей произошла так называемая «Революция зумеров».

Стоит отметить, что это уже не первая инициатива, связанная с предложением отключить интернет. Летом депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предлагал ограничить доступ к интернету для молодых пар в ночное время, например, с 23:00 до 02:00.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области предупредили об ограничении мобильного интернета.