В Новосибирской области предупредили об ограничении мобильного интернета

В Новосибирской области, как сообщает Антитеррористическая комиссия в Telegram, жители некоторых районов могут столкнуться с ограничениями мобильного интернета. Об этом рассказал замруководителя администрации губернатора Сергей Нешумов.

— В целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры на некоторых территориях Новосибирской области возможны ограничения предоставления услуг мобильного интернета операторами связи. При этом голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Минцифры региона ранее пояснили, что перебои с мобильным интернетом не влияют на работу терминалов оплаты и банкоматов, подключенных через Wi-Fi или проводную сеть. Однако чиновники рекомендовали новосибирцам на всякий случай иметь при себе наличные деньги. Платежи по кредитам, штрафам и коммунальным услугам лучше проводить заранее через Wi-Fi или проводной интернет.

Министерство также рекомендовало сохранять доступ к важным документам. Это могут быть электронные билеты на поезда, самолеты, концерты, маршруты поездок и другие документы.

— Чтобы не было проблем с их предъявлением, лучше сделайте скриншоты документов или скачайте их на устройство, — советовали эксперты ведомства.

Специалисты также предупреждают не забывать о защите данных. Сейчас мошенники могут чаще звонить, выдавая себя за банковских сотрудников и предлагая помощь с платежами.

— Органам власти, государственным организациям, банкам, операторам связи запрещено использовать иностранные мессенджеры Telegram, WhatsApp для общения со своими клиентами, заявителями, — напомнили в министерстве.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы жалуются на очередной сбой мобильного интернета. За сутки от жителей столицы Сибири поступило почти две тысячи обращений.