Миф «успеть до 30 замуж» теряет популярность у жительниц Новосибирска

Жительницы Новосибирска часто сталкиваются с давлением общества: успеть выйти замуж до 30 лет. Почти половина из них переживает, что отношения развиваются медленнее, чем хотелось бы, а 13% откровенно боятся «не успеть». При этом 44% спокойно идут своим темпом, веря в лучшее будущее. 68% считают, что лучше выйти замуж позже, чем по расчету. ОБ этом сообщил детейтинговый центр Mamba.

Главные источники давления: родственники (44%), соцсети (30%) и сами женщины (22%). 58% завидуют «идеальным» семьям в соцсетях, но 13% радуются своей жизни.

Многие участницы опроса из Новосибирска считают идею «успеть до 30» устаревшей. На это влияют ожидания семьи (32%), прошлые установки (35%) и биологические факторы (26%). Лишь 10% согласны с необходимостью спешить из-за возраста.

В приоритете «успеть к 30» стоит: карьера, проект и финансы (50%), путешествия (40%), семья (36%). Здоровье, осознанность и внутренняя устойчивость (29%), жилье или ипотека (21%), новые знакомства (12%).

Если партнер не хочет детей, большинство участников опроса начинает с диалога: 31% пытаются договориться, 28% делают паузу, 18% продолжают без давления, 14% ставят сроки, а 11% готовы расстаться.

Варианты «родить для себя» рассматривают 35% опрошенных (при финансовой независимости) и 17% сразу.

Истории про «успеть до 30» по-прежнему актуальны, но все больше жительниц города предпочитают свой темп. Они считают, что главное — не торопиться и не подгонять себя, а строить отношения по любви и принимать решения, которые подходят именно им.

— Семья остается важным приоритетом, но рядом с ней стоят опоры: работа, деньги, здоровье и внутренний баланс. А если взгляды на детей не совпадают, чаще выбирают разговор и время, а не ультиматумы. В итоге каждая история складывается сама — из чувств, готовности и взаимопонимания партнеров, — отметили специалисты сайта знакомств Mamba.

