Рекламодателям

Миф «успеть до 30 замуж» теряет популярность у жительниц Новосибирска

  • 18/09/2025, 18:00
Автор: Артем Рязанов
Миф «успеть до 30 замуж» теряет популярность у новосибирцев
Вариант «родить для себя» рассматривают 35% опрошенных

Жительницы Новосибирска часто сталкиваются с давлением общества: успеть выйти замуж до 30 лет. Почти половина из них переживает, что отношения развиваются медленнее, чем хотелось бы, а 13% откровенно боятся «не успеть». При этом 44% спокойно идут своим темпом, веря в лучшее будущее. 68% считают, что лучше выйти замуж позже, чем по расчету. ОБ этом сообщил детейтинговый центр Mamba.

Главные источники давления: родственники (44%), соцсети (30%) и сами женщины (22%). 58% завидуют «идеальным» семьям в соцсетях, но 13% радуются своей жизни.

Многие участницы опроса из Новосибирска считают идею «успеть до 30» устаревшей. На это влияют ожидания семьи (32%), прошлые установки (35%) и биологические факторы (26%). Лишь 10% согласны с необходимостью спешить из-за возраста.

В приоритете «успеть к 30» стоит: карьера, проект и финансы (50%), путешествия (40%), семья (36%). Здоровье, осознанность и внутренняя устойчивость (29%), жилье или ипотека (21%), новые знакомства (12%).

Если партнер не хочет детей, большинство участников опроса начинает с диалога: 31% пытаются договориться, 28% делают паузу, 18% продолжают без давления, 14% ставят сроки, а 11% готовы расстаться.

Варианты «родить для себя» рассматривают 35% опрошенных (при финансовой независимости) и 17% сразу.

Истории про «успеть до 30» по-прежнему актуальны, но все больше жительниц города предпочитают свой темп. Они считают, что главное — не торопиться и не подгонять себя, а строить отношения по любви и принимать решения, которые подходят именно им.

— Семья остается важным приоритетом, но рядом с ней стоят опоры: работа, деньги, здоровье и внутренний баланс. А если взгляды на детей не совпадают, чаще выбирают разговор и время, а не ультиматумы. В итоге каждая история складывается сама — из чувств, готовности и взаимопонимания партнеров, — отметили специалисты сайта знакомств Mamba.

Напомним, по данным Минздрава РФ, в 2024 году в Новосибирской области сделали более 9 тысяч абортов.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский психолог оценил перспективы запрета сайтов знакомств.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

599

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : семья


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Кратковременный отдых» от интернета предложил ввести для россиян депутат Госдумы
18/09/25 18:30
Власть Общество
Миф «успеть до 30 замуж» теряет популярность у жительниц Новосибирска
18/09/25 18:00
Общество
Новосибирский метрополитен получил первый из пяти современных поездов «Ермак»
18/09/25 17:45
Власть
В Новосибирске нейросеть помогла задержать две тысячи преступников
18/09/25 17:15
Власть Город Общество
В Новосибирске растет количество кибератак на медицинские организации
18/09/25 17:00
Бизнес Право&Порядок Технологии
Новосибирский нефтетрейдер не исключил дефицит дизтоплива в регионе
18/09/25 16:00
Агропром Бизнес
В Новосибирске проверили концессионера, который проводит процедуры ЭКО
18/09/25 15:00
Бизнес Медицина Общество
«Никому не нравится низкое качество, но дурное прижилось»: в Новосибирске инженеры объяснили, почему технику всё сложнее ремонтировать
18/09/25 14:07
Общество Технологии
Мошенники вымогают у новосибирцев деньги за место на кладбище
18/09/25 13:00
Общество
«Расцветай на Красном»: квартал у метро для любых жизненных сценариев
18/09/25 12:20
Недвижимость
Льготное кредитование АПК выросло на 17%
18/09/25 12:15
Финансы
На одном из перекрестков Новосибирска зарегистрировали почти 37 тысяч нарушений
18/09/25 12:00
Общество
В городе Обь под Новосибирском назначили нового главу администрации
18/09/25 11:30
Общество
Цифровая модернизация охватила 12 населенных пунктов Новосибирской области
18/09/25 11:20
Технологии
Сибирские производители упаковки не успевают за спросом
18/09/25 11:00
Бизнес Власть Промышленность
Экс-глава Линёво Грушевой не смог оспорить отставку из-за утраты доверия
18/09/25 10:30
Власть Отставки и назначения
Летом новосибирцы подключались к деловым онлайн-встречам с пляжей и парков
18/09/25 10:15
Технологии
«Он будет всегда со мной рядом»: участник СВО из Новосибирска сделал татуировку в память о погибшем брате
18/09/25 10:00
Общество
Прокуратура требует вернуть имущество санатория по делу новосибирского экс-депутата
17/09/25 19:30
Власть Право&Порядок
Новосибирским учителям требуется помощь при защите чести и достоинства
17/09/25 19:00
Власть Образование Общество
Популярное
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов
18/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 7 месяцев
17/09/25 10:31
Ипотека Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших программ на первичном рынке жилья
16/09/25 9:10
Банк Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса
5/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять