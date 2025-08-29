Крупная финансовая организация опубликовала данные о доходах за семь месяцев

За семь месяцев текущего года консолидированная чистая прибыль группы ВТБ достигла 303,7 млрд рублей, демонстрируя рентабельность капитала в 19,2%.

Первый заместитель председателя правления Дмитрий Пьянов подчеркнул, что на рост чистой прибыли положительно влияют увеличивающаяся чистая процентная маржа и хорошие поступления от комиссионных доходов. Качество активов и показатели риска остаются в пределах установленных значений. Кроме того, синергия, полученная от интеграционных процессов, позволяет удерживать административные расходы на контролируемом уровне. Он также отметил, что в июле банк выплатил рекордные дивиденды, и, тем не менее, благодаря усилиям по укреплению капитала, его достаточность превысила показатели начала года.

Пьянов также указал на увеличение расходов физических лиц в августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины этого явления ещё не изучены, и, по словам топ-менеджера, это может быть связано как с перенаправлением средств в инвестиционные инструменты, так и с увеличением потребительских расходов в преддверии 1 сентября.

В области кредитования банк продолжает реализовывать стратегию «кредитного маневра». В июле кредитный портфель юридических лиц увеличился на 0,7%, достигнув 16,5 трлн рублей, в то время как портфель физических лиц сократился на 0,4%, до 7,5 трлн рублей.

Дмитрий Пьянов подтвердил, что прогноз по чистой прибыли на конец года остается на уровне 500 млрд рублей, как и прогноз по среднегодовой ключевой ставке в 19,1%.