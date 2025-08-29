Дожди ожидают новосибирцев на предстоящих выходных

«Яндекс Погода» проанализировала данные метеонаблюдений и с использованием технологии «Метеум» составила прогноз погоды для новосибирцев на ближайшие выходные.

В субботу, 30 августа, утром в городе будет облачно с прояснениями, температура поднимется до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов, возможен небольшой дождь. К вечеру похолодает до +17 градусов, ветер с северо-запада будет слабым, всего до 4 м/с.

В воскресенье, 31 августа, утром ожидается пасмурная погода и +9 градусов. Днем температура едва поднимется до +13 градусов, и снова возможен небольшой дождь. Вечером осадки усилятся, а температура опустится до +12 градусов.

Что же горожанам предсказывает народный календарь о погоде? В Миронов день, 30 августа, если Солнце заходит в облака, жди ненастья. Наши предки замечали, что лягушки, выходящие из воды и прыгающие на суше, предвещают туман и дождь.

На Руси 31 августа отмечали Лошадиный праздник. В этот день животных не использовали для работы, а угощали вкусной едой и давали им отдохнуть. Если в последний день августа воздух свежий и прозрачный, это может быть признаком скорого ненастья. А если облака низко плывут по небу, это примета к дождям.