По мнению Дмитрия Средина, занимающего должность старшего вице-президента, руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ, в следующее десятилетие банковские учреждения станут одними из главных двигателей в процессе интеграции искусственного интеллекта в экономическую сферу, формируя тем самым гибридную финансовую экосистему будущего. Такое заявление он сделал на 16-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Согласно его точке зрения, современные ИИ-технологии уже применяются для разработки индивидуальных предложений для потребителей и оценки их кредитоспособности. В дальнейшем ожидается более глубокое проникновение ИИ в бизнес-процессы компаний, включая прогнозирование потребительского спроса, оптимизацию складских запасов, динамическое формирование цен и управление рисками в режиме реального времени. За счёт опыта, накопленного финансовыми учреждениями, клиенты смогут автоматизировать логистические цепочки, казначейские операции, управление денежными потоками в реальном масштабе времени, а также создавать «умные» контракты на основе технологий распределённого реестра.

Средин убежден, что финансовый сектор в перспективе станет многоуровневой гибридной системой, где государственные платёжные платформы будут взаимодействовать с децентрализованными сетями, цифровыми валютами, токенизированными активами и новыми формами осуществления международных транзакций.

Он подчеркнул, что в этой парадигме роль крупного банка заключается не в монопольном владении инфраструктурой, а в координации различных элементов: обеспечении взаимосвязи между государственными и частными платёжными решениями, традиционными рынками капитала и «финансовым интернетом», гарантируя при этом последовательность регулирования, защиту интересов клиентов и общую стабильность системы.