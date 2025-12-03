Рекламодателям

СГК построила 20 км теплосетей для новых домов в Новосибирске

  • 03/12/2025, 17:10
Автор: Марина Санькова
СГК построила 20 км теплосетей для новых домов в Новосибирске
Значительная часть объектов уже подключена к теплоснабжению, в том числе и дом-долгострой

К концу 2025 года Новосибирская теплосетевая компания (входит в СГК) завершит строительство почти 20 километров теплосетей для обеспечения теплом новых жилых комплексов и районов перспективной застройки города. Общая мощность новых коммуникаций составит не менее 70 Гкал/ч. Значительная часть объектов уже подключена к теплоснабжению, в том числе и дом- долгострой.

На протяжении всего года подрядчики АО «СГК – Новосибирск» занимались строительством теплосетей, предназначенных для нововозведенных домов на 38 различных участках. Основной объем работ был сосредоточен на территориях перспективного развития в микрорайоне Клюквенный.

К началу отопительного сезона ряд объектов был успешно подключен к системе теплоснабжения и получил соответствующие акты. Среди них дома, расположенные на улице Фабричной в Железнодорожном районе, на Тайгинской улице в Калининском районе, два дома на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе и поселок Садовый. Процесс подключения новых потребителей продолжается. Только в ноябре 2025 года компания подключила десять многоквартирных домов к новым тепловым сетям. В частности, был своевременно подключен долгострой в Первомайском районе, ожидаемый дольщиками более десяти лет из-за финансовых трудностей застройщика. Также тепло получили новоселы на Красном проспекте и улице Декоративный питомник в Заельцовском районе, на улице Ленинградской в Октябрьском районе, на улице Бронной в Кировском районе, а также на улицах Костычева, Серафимовича и Горской в Ленинском районе. В общей сложности, по планам СГК, к концу 2025 года к системе теплоснабжения в Новосибирске будут подключены 126 новых объектов, включая социальные учреждения.

В целом в течение 2025 года СГК провела масштабные работы по замене и строительству около 80 километров тепловых сетей в Новосибирске, включая 60 км, приходящихся на комплексную перекладку, капитальный и текущий ремонты. Общий объем инвестиций в модернизацию тепловых сетей, прокладку новых трубопроводов и внедрение цифрового онлайн-контроля составит 9,5 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем в прошлом году. Ожидаемый объем отпуска тепловой энергии от источников СГК в Новосибирске за 2025 год – 13,3 миллиона Гкал, где ТЭЦ-5 обеспечивает основную часть нагрузки (37%). Резерв располагаемой тепловой мощности СГК составляет 1 609 Гкал/ч, или 26% от установленной мощности.

Фото предоставлено пресс-службой СГК. Автор фото: Константин Стремоусов

386

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирcк

Теги : теплоснабжение Новосибирска СГК


0
0

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Сегодня никто не хочет сидеть на скамье запасных — ни спортсмены, ни бизнесмены, ни обычные люди
