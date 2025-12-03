«Они поедут, но не к нам»: в Новосибирске не ждут резкого роста числа китайских туристов после отмены виз

С 1 декабря въезд в Россию для граждан Китая стал безвизовым. Указ, подписанный президентом, позволяет находиться в стране до 30 дней с туристическими, деловыми или иными целями. В федеральных прогнозах этот шаг называют драйвером для туристической отрасли, особенно для приграничных регионов. Однако в Новосибирске представители туриндустрии не разделяют оптимизма и не ожидают скорого наплыва гостей из КНР.

Основной причиной такого скепсиса участники рынка называют отсутствие прямого авиасообщения с крупными китайскими городами, кроме Пекина. И в прошлом таких рейсов не было, но ранее, до пандемии, поток туристов формировался за счет транзитных групп, которые проводили в Новосибирске одну-две ночи по пути в Москву или Санкт-Петербург. Это было возможным спецпрограммам авиаперевозчика. Сейчас таких предложений от авиакомпаний нет.

— К нам никто лететь большими объемами не собирается, у нас нет достаточного количества рейсов. Если говорить про Москву, у них много рейсов разных авиакомпаний. Понятно, что туда будет поток. Также на Байкал китайцы поедут и в другие места, куда они и раньше любили ездить. Новосибирск они были готовы смотреть по пути при условии хорошей цены, удобных стыковочных рейсов. Сейчас этого нет. Поэтому массового наплыва мы пока не ждем. В частном порядке — парами, семьями, компаниями, да, будут приезжать. Но чтобы большими группами, каждый день, как раньше, — такого ждать не приходится. То есть они поедут, но не к нам, не в Новосибирск, — рассказала Infopro54 директор туристической компании «Скатт» Ольга Гоголева.

Согласно официальным данным, в 2019 году Новосибирскую область посетили более 90 тысяч туристов из Китая. Власти и бизнес прогнозировали дальнейший рост, но всё изменила пандемия. С 2023 года гости из КНР снова приезжают, но про восстановление допандемийного уровня пока никто не говорит. Еще одной проблемой для возрождения массового туризма стала потеря кадров. Гиды-китаисты, работавшие с группами, после пандемии перешли на удаленную работу в иностранные компании. Инфраструктура, созданная в предпандемийные годы — вывески меню на китайском, сертификация отелей по стандарту China Friendly и т.д., — существует, но фактически простаивает.

— Мы умеем принимать китайских туристов. Знаем, как с ними работать. И отели, и кафе умеют. Как только будет подвижка с авиакомпаниями, мы быстро все сделаем, всех встретим. Но пока ситуация не позволяет надеяться на существенный рост трафика, — говорит Ольга Гоголева.

Таким образом, несмотря на удобную безвизовую схему, Новосибирск, по мнению экспертов, останется в стороне от ожидаемого туристического бума из-за логистических ограничений и отсутствия комплексных турпакетов. Основной поток китайских гостей, как и прежде, будет направляться в Москву, на Дальний Восток и к озеру Байкал.

