Крупные отечественные банки повышают ставки по вкладам

  • 01/12/2025, 18:15
Крупные отечественные банки повышают ставки по вкладам
Ранее, начиная с января, наблюдалось стабильное снижение этого показателя

В течение последних дней ряд ведущих российских банков проинформировали о повышении ставок по депозитным вкладам, что указывает на привычный старт предновогодней конкуренции за вкладчиков. Подобная активность объясняется повышенным интересом граждан к сберегательным инструментам в преддверии выплаты 13-х зарплат, а также стремлением банков привлечь свободные средства, корректируя условия депозитов.

В частности, ВТБ объявил о повторном увеличении процентных ставок по рублевым вкладам сроком на 4 и 6 месяцев, начиная с 1 декабря 2025 года, для всех категорий клиентов. Аналогичные действия в течение последней недели были предприняты Газпромбанком, Банком Дом.РФ, Т-банком, МКБ и другими финансовыми организациями.

Во второй декаде ноября Центробанк России впервые с начала текущего года зафиксировал увеличение среднего значения максимальной ставки по банковским вкладам в первой десятке банков, которое выросло на 0,18 процентного пункта и достигло 15,50% годовых. До этого момента, начиная с января, наблюдалось стабильное снижение этого показателя, суммарно на 6,2 процентных пункта.

Согласно информации, предоставленной «РБК Инвестиции», по состоянию на 28 ноября, средняя максимальная доходность по вкладам в топ-10 банков составила 15,40% годовых на трехмесячный период, 14,90% на полугодовой и 13,49% на годовой срок.

Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин накануне 16-го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЁТ!» заявил, что розничный рынок в конце года вновь становится благоприятным для вкладчиков. Кредитные организации улучшают условия в преддверии сезона повышенной активности в декабре.

Аналитики также отмечают рост ставок по комбинированным продуктам, которые используются для стимулирования дополнительных продаж внутри финансовых групп, но не носят характер массового предложения на рынке.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

746

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ вклады


0
0

