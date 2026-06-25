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Бизнес Мировые и федеральные новости

Летную программу по МС-21 завершат в первом квартале 2027 года

Автор: Артем Рязанов

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Сертификат на технику Минпромторг РФ рассчитывает получить до конца 2027 года

Завершение лётных испытаний российского самолёта МС-21 запланировано на первый квартал 2027 года. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил об этом журналистам в подмосковном Жуковском. Получение сертификата ожидается до конца того же года.

— С МС-21 ситуация несколько иная: более 40% летной программы мы уже отлетали. Планируем её завершить в первом квартале следующего года и уже к концу года получить сертификат, — сказал министр.

Алиханов отметил, что для оформления всех необходимых документов требуется дополнительное время. Он подчеркнул, что это важно для совместной работы с сертификационными центрами и Росавиацией. По словам Алиханова, данная задача является масштабной и трудоемкой, но её выполнение необходимо для обеспечения безопасности.

Президент России Владимир Путин побывал в Лётно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском. Там ему продемонстрировали новейшие российские самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114-300. После осмотра авиатехники Путин провел совещание, посвященное вопросам развития авиационной отрасли.

МС-21-310, среднемагистральный самолёт разработки ОКБ им. Яковлева, оснащённый российским двигателем ПД-14, претерпел значительные изменения после введения санкций. В рамках проекта началась замена импортных компонентов, что потребовало проведения дополнительных испытаний. В апреле 2025 года состоялся первый тестовый полёт импортозамещённой версии МС-21-310. В июне того же года начались сертификационные испытания модификации, полностью укомплектованной российскими системами и агрегатами.

Ранее редакция сообщала о том, что бортпроводник из Новосибирска раскрыл секреты профессии.

Источник фото: ПАО «ОАК»

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Рубрики : Бизнес Мировые и федеральные новости

Регионы : Россия

Теги : самолет программа

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«До осени тянуть невозможно»: «мусорную» концессию с новыми финансовыми условиями утвердили в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На июньскую сессии регионального парламента, перед долгими каникулами, повторно были вынесены проекты концессионных соглашений по созданию КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный».

— Мы не так давно принимали концессию, по сути, это то же самое. Однако, сегодня после нашей отработки с губернатором, с министрами, с депутатами, мы идём по более понятному пути на примере Томской и Кемеровской областей. Я уверен, что этот проект будет дешевле, — заявил спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

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В Ордынском районе ускорили мобильный Интернет

Компания МТС осуществила модернизацию инфраструктуры мобильной связи на территории Ордынского района Новосибирской области. В результате проведённых работ по обновлению телекоммуникационного оборудования увеличилась пропускная способность сети и повысилась средняя скорость передачи данных мобильного интернета.

Обновление телекоммуникационного оборудования провели в посёлках Чингис, Чернаково, Спиринском, Кирза, а также в административном центре района — посёлке городского типа Ордынское.

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Инвестору отказали в смене назначения трех участков под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Июньская сессия регионального парламента проголосовала против перевода трех земельных участков общей площадью 53 га из земель сельхозназначения в земли промышленности в Толмачевском сельсовете. С инициативой о переводе выступила компания ООО «Терминал Северо-Запад».

Как отметил председатель комитета по АПК регионального парламента Денис Субботин, правительство против смены назначения земель не возражало. Однако, по этим участкам поступило отрицательное заключение Министерства сельского хозяйства РФ.

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Новосибирские депутаты отказались обсуждать ситуацию с топливом на АЗС

Автор: Юлия Данилова

Вице-спикер регионального парламента Роман Яковлев на сессии Заксобрания предложил коллегам создать рабочую группу и провести депутатское расследование ситуации на АЗС области.

— В последние дни на ряде частных АЗС наблюдается отсутствие топлива и рост цен на бензин и дизельное топливо. Ограничения в отпуске ГСМ и рост цен связаны между собой — одно тянет другое. Это антисоциальные явления, которые ограничивают в правах тысячи автовладельцев, бьют по бизнесу: владельцы автобусов и крупной техники сталкиваются с проблемами. Это удар по экономике Новосибирской области, который непременно вызовет рост цен на всё. Никому из представителей крупного бизнеса недопустимо наживаться на жителях Новосибирской области, — заявил Яковлев.

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Топливные лимиты меняют планы новосибирских путешественников

Автор: Оксана Мочалова

В самом разгаре летний туристический сезон — время, когда тысячи новосибирцев традиционно отправляются в долгожданные отпуска на личных автомобилях. Однако в этом году планы путешественников могут серьёзно скорректироваться: с 23 июня в Новосибирской области введены рекомендательные ограничения на продажу топлива.

Оперативный штаб под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Олега Клемешова рекомендовал владельцам сетей АЗС при риске дефицита ограничивать отпуск топлива за одну транзакцию. На трассовых заправках — не более 40 литров бензина и 200 литров дизеля, на городских — 40 литров бензина и 80 литров дизеля, заправка в канистры ограничена 10 литрами. Власти объясняют это необходимостью предотвратить спекулятивный спрос на фоне ограничений в соседних регионах, где уже фиксируется повышенный спрос на ГСМ.

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В России резко выросли оптовые цены на курятину

Автор: Оксана Мочалова

К середине июня 2026 года оптовая цена на тушку бройлера в России достигла 200 рублей за килограмм, что на 10% выше показателей прошлого года. Отдельные части куриной тушки подорожали еще значительнее: бедро прибавило в цене 26% (до 158 руб./кг), а филе – 25% (до 360 руб./кг). Однако не все части тушки дорожают – крыло подешевело на 4% (до 188 руб./кг), а голень – на 2% (до 172 руб./кг), сообщает «Ъ». Снижение цен на эти позиции эксперты связывают с изменением структуры экспорта, в частности, с падением спроса со стороны Китая, куда ранее активно поставлялась эта продукция.

Новосибирская область является одним из крупных производителей мяса птицы в Сибирском федеральном округе, занимая второе место после Алтайского края. Однако, несмотря на общероссийский тренд роста оптовых цен, розничные цены в регионе пока демонстрируют обратную динамику. По данным Новосибирскстата, средняя стоимость охлажденной и мороженой курятины в мае 2026 года составила 226,93 рубля за 1 кг, а куриные окорочка стоили в среднем 268,59 руб./кг. В годовом выражении цены на тушку курицы в Новосибирской области снизились на 1,6%, окорочка стали дешевле на 3%. Это означает, что оптовый рост пока не отразился на новосибирской рознице, хотя эксперты не исключают, что удорожание может дойти и до прилавков во втором полугодии.

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