Летную программу по МС-21 завершат в первом квартале 2027 года

Завершение лётных испытаний российского самолёта МС-21 запланировано на первый квартал 2027 года. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил об этом журналистам в подмосковном Жуковском. Получение сертификата ожидается до конца того же года.

— С МС-21 ситуация несколько иная: более 40% летной программы мы уже отлетали. Планируем её завершить в первом квартале следующего года и уже к концу года получить сертификат, — сказал министр.

Алиханов отметил, что для оформления всех необходимых документов требуется дополнительное время. Он подчеркнул, что это важно для совместной работы с сертификационными центрами и Росавиацией. По словам Алиханова, данная задача является масштабной и трудоемкой, но её выполнение необходимо для обеспечения безопасности.

Президент России Владимир Путин побывал в Лётно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском. Там ему продемонстрировали новейшие российские самолеты МС-21, SJ-100 и Ил-114-300. После осмотра авиатехники Путин провел совещание, посвященное вопросам развития авиационной отрасли.

МС-21-310, среднемагистральный самолёт разработки ОКБ им. Яковлева, оснащённый российским двигателем ПД-14, претерпел значительные изменения после введения санкций. В рамках проекта началась замена импортных компонентов, что потребовало проведения дополнительных испытаний. В апреле 2025 года состоялся первый тестовый полёт импортозамещённой версии МС-21-310. В июне того же года начались сертификационные испытания модификации, полностью укомплектованной российскими системами и агрегатами.

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