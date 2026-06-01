Бортпроводник из Новосибирска раскрыл секреты профессии

Юрий Свирепов, 32-летний бортпроводник с шестилетним стажем, рассказал о тонкостях работы в небе и развеял популярные мифы о профессии.
Карьера Юрия началась в 2018 году после случайного объявления в метро. Сегодня он летает по всем направлениям, преимущественно по России, совершая около двух международных рейсов в месяц.
Бортпроводник озвучил ключевые требования к кандидатам:
- Здоровье — главный критерий отбора.
- Физическая форма обязательна для работы.
Внешний вид:
- Аккуратная прическа.
- Допустимы татуировки (не на кистях и голове).
- Пристойное содержание рисунков.
— Главная задача бортпроводника — обеспечение комфорта пассажиров при любых условиях полета. Особенно важно поддерживать высокий уровень сервиса в сложных ситуациях, — рассказал Юрий Горсайту.
Секреты профессии:
- Режим дня: правильное питание и полноценный отдых.
- Физическая активность: спортзал или пешие прогулки.
- Ранняя пенсия: в 50 лет при 10-летнем стаже в должности.
Бортпроводник поделился трогательными историями из практики: поздравления пассажиров с днем рождения, детские рисунки в подарок, забавные случаи с животными на борту.
Миф о молодости стюардов Юрий объяснил научно: из-за пониженного содержания кислорода в полете замедляются процессы окисления и старения кожи.
