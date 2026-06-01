Бортпроводник из Новосибирска раскрыл секреты профессии

Авиакатастрофа с легкомоторным самолётом «Аэропракт‑22» произошла под Омском днем 6 мая. Самолет омской компании «Авиабаза» проводил мониторинг лесных пожаров в Азовском районе. На борту находились два человека — оба погибли на месте происшествия, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Руководитель аэродрома «Пушистый» на Сахалине Дмитрий Третьяков в беседе с omsk.aif.ru отметил, что «Аэропракт‑22» часто называют «Летучей лисицей» и используют для частных полётов. Владелец омского аэродрома «Поповка» Александр Анисимов добавил, что этот самолёт — учебная парта для большинства пилотов: