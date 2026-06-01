Бортпроводник из Новосибирска раскрыл секреты профессии

Автор: Артем Рязанов

Он объяснил, почему стюарды стареют медленнее

Юрий Свирепов, 32-летний бортпроводник с шестилетним стажем, рассказал о тонкостях работы в небе и развеял популярные мифы о профессии.

Карьера Юрия началась в 2018 году после случайного объявления в метро. Сегодня он летает по всем направлениям, преимущественно по России, совершая около двух международных рейсов в месяц.

Бортпроводник озвучил ключевые требования к кандидатам:

  • Здоровье — главный критерий отбора.
  • Физическая форма обязательна для работы.

Внешний вид:

  • Аккуратная прическа.
  • Допустимы татуировки (не на кистях и голове).
  • Пристойное содержание рисунков.

— Главная задача бортпроводника — обеспечение комфорта пассажиров при любых условиях полета. Особенно важно поддерживать высокий уровень сервиса в сложных ситуациях, — рассказал Юрий Горсайту.

Секреты профессии:

  • Режим дня: правильное питание и полноценный отдых.
  • Физическая активность: спортзал или пешие прогулки.
  • Ранняя пенсия: в 50 лет при 10-летнем стаже в должности.

Бортпроводник поделился трогательными историями из практики: поздравления пассажиров с днем рождения, детские рисунки в подарок, забавные случаи с животными на борту.

Миф о молодости стюардов Юрий объяснил научно: из-за пониженного содержания кислорода в полете замедляются процессы окисления и старения кожи.

Ранее редакция сообщала о столкновении самолёта с птицей на рейсе Новосибирск-Тюмень.

Источник фото: Infopro54, Автор — Gensa Gensa

