Лифт обрушился на мужчину в ТЦ Татарска под Новосибирском

В городе Татарске, расположенном в Новосибирской области, произошёл несчастный случай в одном из торговых центров: грузовой лифт рухнул на человека.

Татарская межрайонная прокуратура начала проверку по факту получения травмы местным жителем в результате инцидента в торговом центре.

— По предварительной информации, двое мужчин откликнулись на объявление о разовой подработке по погрузке товаров, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Во время проведения работ грузчики оказались в кабине лифта, когда трос внезапно оборвался. В результате этого инцидента 27-летний мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

В рамках проверки будет проведена оценка законности установки лифта, его технического состояния и соблюдения правил эксплуатации. Также будут проанализированы действия лиц, ответственных за эксплуатацию и обслуживание оборудования.

