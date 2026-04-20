Новосибирские аграрии готовятся экспортировать отруби в Китай

Новосибирские аграрии готовятся к открытию нового экспортного направления — поставкам отрубей в Китай. О перспективах этого рынка, текущих проблемах логистики и ожидаемых изменениях в структуре экспорта говорили на XXXI Зерновом круглом столе.

В настоящее время производители муки в Сибири сталкиваются с проблемой сбыта зерна и продуктов его переработки. Это касается и отрубей — побочного продукта мукомольного производства. Отруби накапливаются на предприятиях, их реализация сопряжена с серьезными логистическими издержками.

— Сложившаяся ситуация вынуждает комбинаты практически за бесценок отправлять отруби на юг, преодолевая расстояния в пять тысяч километров до Азово-Черноморского бассейна. Причиной тому является монополия одного покупателя — около 93% российского экспорта отрубей приходится на Турцию. Для переработчиков из Новосибирской области и Алтайского края это означает критическую зависимость от дальнего плеча доставки, которое съедает и без того невысокую маржинальность продукта. Ситуация должна кардинально измениться после открытия прямых поставок в Китай. Необходимое для этого межправительственное соглашение между компетентными ведомствами двух стран было подписано в прошлом году. Сейчас процесс перешел в практическую плоскость — идет аккредитация российских предприятий китайской стороной, — сообщил Infopro54 генеральный директор компании «Новосибирскхлебопродукт», председатель комитета по сельскому хозяйству «ОПОРЫ России» Сергей Соколов.

Эксперт подчеркнул, что китайские специалисты лично инспектируют производственные площадки на соответствие фитосанитарным требованиям, и участники рынка относятся к этой процедуре с пониманием.

Китай обладает огромным животноводческим комплексом и, соответственно, колоссальной потребностью в компонентах для производства комбикормов. До недавнего времени российские производители были лишены возможности напрямую работать с этим рынком, в то время как соседний Казахстан и Монголия уже заключили аналогичные соглашения. Как отметил Сергей Соколов, казахстанские трейдеры активно пользовались этим преимуществом, закупая российские отруби и осуществляя их реэкспорт в Китай уже как собственную продукцию, оставляя основную прибыль себе. Прямой выход на китайского потребителя позволит новосибирским предприятиям сократить транспортное плечо и переориентировать грузопотоки с южного направления на восточное, в том числе используя контейнерные перевозки, которые к тому же субсидируются государством.

Еще один продукт, экспорт которого может быть очень выгоден для сибирских производителей, — это кормовая мука, которая также крайне востребована в Китае.

— У нас часто происходит так, что мы мужественно согласовываем то, что не идет вообще, в то время как продукты с быстрым экспортным потенциалом, способные дать быстрый выстрел экономике, ждут своей очереди. Кормовая мука как раз относится к этой категории. Проект соглашения об открытии поставок российской кормовой муки в Китай уже существует и проходит юридические правки. Китайцы традиционно приурочивают такие решения к государственным визитам или значимым датам календаря. При этом важно понимать: в Китае дорогие энергоресурсы, газ и рабочая сила, а пошлины на ввоз просто зерна высокие. Им выгоднее завозить уже частично переработанный продукт. Мы видим пример Казахстана, который за четыре-пять лет в кризисной ситуации перепрофилировал часть мукомольных предприятий севера страны именно на производство кормовой муки и нарастил ее выпуск до двух миллионов тонн. Для Сибири, где наблюдается стагнация в строительстве новых мукомольных мощностей, открытие рынка кормовой муки стало бы мощнейшим драйвером роста и выходом при неблагоприятных погодных условиях, например, при прорастании зерна осенью, — говорит Сергей Соколов.

Участники рынка уверены в том, что с открытием китайского направления логистическая инфраструктура начнет оперативно адаптироваться под новые задачи. Технически сибирские предприятия готовы начать отгрузки в течение месяца после получения всех разрешений, поскольку необходимые производственные мощности есть.

Ранее редакция рассказывала о том, как увеличение производства рапса в Новосибирской области может изменить ассортимент сибирских магазинов.