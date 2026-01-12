Мальчик, который выжил и всем дал заработать: в Новосибирске стало больше квестов и концертов, связанных с Гарри Поттером

Новогодние каникулы в Новосибирске прошли под знаком волшебства, магии и Хогвартса. В тематических мероприятиях по мотивам вселенной «Гарри Поттера» приняли участие тысячи новосибирцев. Эта «магия», как показывают комментарии экспертов, — не просто временный ажиотаж, а отражение глубокого психологического и культурного запроса молодого поколения.

Во время праздников «Локомотив-Арена» на два дня стала местом притяжения для поттероманов благодаря симфоническому шоу «Новый год в Хогвартсе» от Imperial Orchestra. Более сотни музыкантов исполняли саундтреки из всех фильмов саги. Хоккейный клуб «Сибирь» провел матч с омским «Авангардом», оформленный по мотивам вселенной «Гарри Поттера»: со специальным выпуском клубной газеты «Сибирский пророк», Злым Снеговиком в роли Хагрида, облаченными в мантии девушками, которые чистят лед, и болельщиками в тематических костюмах. Кроме специальных мероприятий, приуроченных к праздникам, в городе есть несколько постоянно действующих «поттерианских» локаций: музей, посвященный истории Гарри Поттера, и квесты (как минимум четыре от разных организаторов). Есть еще десятки других активностей на эту же тему. Бизнесмены говорят, что со временем интерес к «мальчику, который выжил» только растет.

— В 2025 году Гарри Поттеру исполнилось 45 лет. И мы решили провести небольшое праздничное мероприятие. Было очень много людей, мы даже не ожидали. Книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере так не покупают в последнее время, а интерес к активностям огромный. На это мероприятие люди пришли в кострумах, шляпу распределяющую примеряли. Мы надевали на человека шляпу и по факультетам распределяли участников. Есть такие кадры у нас в фотоальбомах, где ребенок сидит, зажмурился, пальчики скрестил и очень хочет попасть в тот факультет, который он выбрал. И у нас было 200 этих браслетов, и их не хватило. И мы решили, что будем праздники, связанные с Гарри Поттером, проводить периодически, они позволяют привлечь людей в книжные магазины, — рассказала Infopro54 директор новосибирского магазина «Книжный бункер» Светлана Савиных.

Что касается кино, то и здесь феномен поттерианы фактически стал культурной скрепой для поколения зумеров. Сейчас по телевизору эти фильмы не показывают. Поклонники скачивают их в интернете и устраивают домашние просмотры большими компаниями. Здесь прямого заработка для бизнеса нет, но нередко просмотры фильмов — это часть косплея (костюмированных праздников), а значит, для них покупаются мантии, шляпы, галстуки и китайские «волшебные» палочки.

— Да, действительно, фильмы про Гарри Поттера — единственное, что объединяет молодые поколения в плане кино. В прошлое ушли когда-то любимая кинотрилогия «Властелин колец», и даже, как ни странно, «Звездные войны». Цементирующим воспоминанием почти трех десятилетий у повзрослевших детей остается только «Гарри Поттер», — рассказал Infopro54 кинокритик, член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин.

Книжные издательства подтверждают высокий спрос на всё, что связано с историей о Гарри Поттере. Книги продолжают переиздаваться, и постоянно на рынке появляется новый мерч, связанный с этой феноменально успешной сказкой.

— В последнее время, в последние полгода фантастика и фэнтези опередили психологию, которая была раньше на первом месте. И в основном покупатели – это молодежь, причем в основном девушки. Если брать структуру, покупатели процентов 80 – именно девушки. И насколько я понимаю, это, скажем так, попытка ухода в лучший мир. Есть некий психологический запрос в том плане, что реальный мир кажется слишком сложным. Тут я говорю уже больше не как человек, который работает в издательстве, а как психолог, который работает в том числе с такими запросами. Людям иногда сложно из мира фэнтези переходить в реальность, потому что она кажется серой, неинтересной, агрессивной. И поэтому при малейшей возможности они пытаются сбегать. Я думаю, запрос на всё, что связано с Гарри Поттером, — это вопрос, связанный с интересом к жанру фэнтези в целом. Но, конечно, это еще и определенная субкультура, какая-то взаимная поддержка социальная в виде интереса к одному и тому же медиапроекту, — комментирует Олег Кокшаров, директор Новосибирского филиала издательства «ЭКСМО».

«Мальчик, который выжил» продолжает свою историю, выйдя далеко за пределы книг и киноэкранов. С его помощью бизнес создает прибыльные проекты, предлагая фанатам готовый сценарий для побега в волшебный мир.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске снизились продажи детский книг.