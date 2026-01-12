Поиск здесь...
Мальчик, который выжил и всем дал заработать: в Новосибирске стало больше квестов и концертов, связанных с Гарри Поттером

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Предприниматели считают поттериану практически беспроигрышным рецептом

Новогодние каникулы в Новосибирске прошли под знаком волшебства, магии и Хогвартса. В тематических мероприятиях по мотивам вселенной «Гарри Поттера» приняли участие тысячи новосибирцев. Эта «магия», как показывают комментарии экспертов, — не просто временный ажиотаж, а отражение глубокого психологического и культурного запроса молодого поколения.

Во время праздников «Локомотив-Арена» на два дня стала местом притяжения для поттероманов благодаря симфоническому шоу «Новый год в Хогвартсе» от Imperial Orchestra. Более сотни музыкантов исполняли саундтреки из всех фильмов саги. Хоккейный клуб «Сибирь» провел матч с омским «Авангардом», оформленный по мотивам вселенной «Гарри Поттера»: со специальным выпуском клубной газеты «Сибирский пророк», Злым Снеговиком в роли Хагрида, облаченными в мантии девушками, которые чистят лед, и болельщиками в тематических костюмах. Кроме специальных мероприятий, приуроченных к праздникам, в городе есть несколько постоянно действующих «поттерианских» локаций: музей, посвященный истории Гарри Поттера, и квесты (как минимум четыре от разных организаторов). Есть еще десятки других активностей на эту же тему. Бизнесмены говорят, что со временем интерес к «мальчику, который выжил» только растет.

— В 2025 году Гарри Поттеру исполнилось 45 лет. И мы решили провести небольшое праздничное мероприятие. Было очень много людей, мы даже не ожидали. Книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере так не покупают в последнее время, а интерес к активностям огромный. На это мероприятие люди пришли в кострумах, шляпу распределяющую примеряли. Мы надевали на человека шляпу и по факультетам распределяли участников. Есть такие кадры у нас в фотоальбомах, где ребенок сидит, зажмурился, пальчики скрестил и очень хочет попасть в тот факультет, который он выбрал. И у нас было 200 этих браслетов, и их не хватило. И мы решили, что будем праздники, связанные с Гарри Поттером, проводить периодически, они позволяют привлечь людей в книжные магазины, — рассказала Infopro54 директор новосибирского магазина «Книжный бункер» Светлана Савиных.

Что касается кино, то и здесь феномен поттерианы фактически стал культурной скрепой для поколения зумеров. Сейчас по телевизору эти фильмы не показывают. Поклонники скачивают их в интернете и устраивают домашние просмотры большими компаниями. Здесь прямого заработка для бизнеса нет, но нередко просмотры фильмов — это часть косплея (костюмированных праздников), а значит, для них покупаются мантии, шляпы, галстуки и китайские «волшебные» палочки.

— Да, действительно, фильмы про Гарри Поттера — единственное, что объединяет молодые поколения в плане кино. В прошлое ушли когда-то любимая кинотрилогия «Властелин колец», и даже, как ни странно, «Звездные войны». Цементирующим воспоминанием почти трех десятилетий у повзрослевших детей остается только «Гарри Поттер», — рассказал Infopro54 кинокритик, член Союза кинематографистов РФ Алексей Кожемякин.

Книжные издательства подтверждают высокий спрос на всё, что связано с историей о Гарри Поттере. Книги продолжают переиздаваться, и постоянно на рынке появляется новый мерч, связанный с этой феноменально успешной сказкой.

— В последнее время, в последние полгода фантастика и фэнтези опередили психологию, которая была раньше на первом месте. И в основном покупатели – это молодежь, причем в основном девушки. Если брать структуру, покупатели процентов 80 – именно девушки. И насколько я понимаю, это, скажем так, попытка ухода в лучший мир. Есть некий психологический запрос в том плане, что реальный мир кажется слишком сложным. Тут я говорю уже больше не как человек, который работает в издательстве, а как психолог, который работает в том числе с такими запросами. Людям иногда сложно из мира фэнтези переходить в реальность, потому что она кажется серой, неинтересной, агрессивной. И поэтому при малейшей возможности они пытаются сбегать. Я думаю, запрос на всё, что связано с Гарри Поттером, — это вопрос, связанный с интересом к жанру фэнтези в целом. Но, конечно, это еще и определенная субкультура, какая-то взаимная поддержка социальная в виде интереса к одному и тому же медиапроекту, — комментирует Олег Кокшаров, директор Новосибирского филиала издательства «ЭКСМО».

«Мальчик, который выжил» продолжает свою историю, выйдя далеко за пределы книг и киноэкранов. С его помощью бизнес создает прибыльные проекты, предлагая фанатам готовый сценарий для побега в волшебный мир.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске снизились продажи детский книг.

Фото Infopro54

Новосибирская область превысила запланированный дефицит бюджета

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в бюджет Новосибирской области поступило 301,7 млрд рублей при плане в 327 млрд, то есть по доходам он исполнен на 91,7%. Об этом министр финансов региона Виталий Голубенко сообщил на оперативном совещании в правительстве.

По расходам исполнение бюджета составило 353,3 млрд рублей при плане 343,8 млрд.

Читать полностью

Для отельеров Новосибирска 2025 год можно сравнить с американскими горками

Руководитель отдела продаж Double Tree by Hilton Novosibirsk Мария Головичева прокомментировала в блоге Hotel Advisors, каким был 2025-й для отельного бизнеса Новосибирска:

— Подводя итог 2025 года для отельного бизнеса Новосибирска, его можно сравнить с американскими горками: неожиданно, очень быстро и резко — но в итоге всё-таки весело.

Читать полностью

Михаил Пясковский: Кооперация предприятий России по Гособоронзаказу требует особого учета

Основатель франчайзинговой сети «ИнфоСофт» Михаил Пясковский в интервью Infopro54 проанализировал тренд на автоматизацию раздельного учета по требованиям Гособоронзаказа, а также прокомментировал почему «1С» становится стандартом для предприятий ОПК и при чем тут Интеграторы.

— Михаил Владимирович, среди опубликованных внедренных решений на официальном сайте фирмы «1С», у партнерской сети «ИнфоСофт» все больше проектов автоматизации оборонных предприятий. Вы специализируетесь на автоматизации раздельного учета по 275-ФЗ и Гособоронзаказу?

Читать полностью

«Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Группа компаний «Урбантех» на инвестсовете в мэрии Новосибирска накануне Нового года представила предложение по развитию автоматизированной системы безопасности дорожного движения. В рамках концессионного соглашения в Новосибирске инвестор предложил установить до 200 линейных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54 уточнил, что предлагаемые инвестором в рамках концессионного соглашения комплексы фотовидеофиксации, позволяют решать множество задач по контролю безопасности дорожного движения на разных участках дорог и приводят к снижению транспортных и социальных рисков.

Читать полностью

Генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС

Автор: Юлия Данилова

В Госдуме обсуждается тема введения генетического теста для будущих родителей. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин.

— Планируется включить этот тест в систему ОМС. Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребёнка наследственного заболевания, — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Читать полностью

Новые правила переселения из аварийного жилья разработал Минстрой России

Автор: Юлия Данилова

Минстрой РФ предложил внести очередной пакет поправок в Жилищный кодекс и ряд законопроектов. В список изменений, разработанных ведомством, входят следующие:

По данным Минстроя РФ, в первом полугодии 2026 года средняя рыночная стоимость квадратного метра в Новосибирской области определена в 118 998 рублей за квадрат.  Показатели средней рыночной стоимости квадратного метра применяют при расчете социальных выплат (субсидий, единовременных денежных выплат, доплат к субсидиям и т.д.), а также льгот для покупки жилья или при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.

Читать полностью
