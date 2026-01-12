Поиск здесь...
Новосибирская область превысила запланированный дефицит бюджета

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Половину этой суммы занимают непоступившие налоги

По итогам 2025 года в бюджет Новосибирской области поступило 301,7 млрд рублей при плане в 327 млрд, то есть по доходам он исполнен на 91,7%. Об этом министр финансов региона Виталий Голубенко сообщил на оперативном совещании в правительстве.

По расходам исполнение бюджета составило 353,3 млрд рублей при плане 343,8 млрд.

— Дефицит бюджета Новосибирской области по итогам 2025 года составил 51,6 млрд рублей, превысив запланированные 48 млрд рублей, — констатировал Голубенко.

По его словам, по собственным доходам регион недобрал 24,5 млрд рублей. Ключевая просадка поступлений наблюдалась по налогу на прибыль. Кроме того, по итогам года зафиксировано замедление темпов роста зарплат, что повлияло на платежи по НДФЛ и налогу на совокупный доход.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников еще в ноябре 2025 года отмечал, что регион сталкивается с необходимостью ограничений в бюджете из-за снижения доходов.  Финансирование «социалки» и начатых проектов сокращать не собираются, но вероятность начала новых больших проектов пока невысока.

Основные параметры бюджета на 2026 год: доходы — 325,6 млрд рублей; расходы — 369,9 млрд рублей. Расчетный дефицит — 44,3 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что рекордные поступления налогов в бюджет региона в 2025 году обеспечивал НДФЛ

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : НДФЛ налог на совокупный доход налог на прибыль бюджет

Для отельеров Новосибирска 2025 год можно сравнить с американскими горками

Руководитель отдела продаж Double Tree by Hilton Novosibirsk Мария Головичева прокомментировала в блоге Hotel Advisors, каким был 2025-й для отельного бизнеса Новосибирска:

— Подводя итог 2025 года для отельного бизнеса Новосибирска, его можно сравнить с американскими горками: неожиданно, очень быстро и резко — но в итоге всё-таки весело.

Читать полностью

Михаил Пясковский: Кооперация предприятий России по Гособоронзаказу требует особого учета

Основатель франчайзинговой сети «ИнфоСофт» Михаил Пясковский в интервью Infopro54 проанализировал тренд на автоматизацию раздельного учета по требованиям Гособоронзаказа, а также прокомментировал почему «1С» становится стандартом для предприятий ОПК и при чем тут Интеграторы.

— Михаил Владимирович, среди опубликованных внедренных решений на официальном сайте фирмы «1С», у партнерской сети «ИнфоСофт» все больше проектов автоматизации оборонных предприятий. Вы специализируетесь на автоматизации раздельного учета по 275-ФЗ и Гособоронзаказу?

Читать полностью

«Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Группа компаний «Урбантех» на инвестсовете в мэрии Новосибирска накануне Нового года представила предложение по развитию автоматизированной системы безопасности дорожного движения. В рамках концессионного соглашения в Новосибирске инвестор предложил установить до 200 линейных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54 уточнил, что предлагаемые инвестором в рамках концессионного соглашения комплексы фотовидеофиксации, позволяют решать множество задач по контролю безопасности дорожного движения на разных участках дорог и приводят к снижению транспортных и социальных рисков.

Читать полностью

Информацию о новосибирских семьях объединят в единый цифровой профиль

Автор: Юлия Данилова

На территории Новосибирской области внедрен программный комплекс «Социальный помощник — система поддержки решений куратора семьи» с мобильным приложением «Цифровой куратор семьи». Об этом сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

По его словам, новая система позволит кардинально изменить работу социальных служб.

Читать полностью

Генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС

Автор: Юлия Данилова

В Госдуме обсуждается тема введения генетического теста для будущих родителей. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин.

— Планируется включить этот тест в систему ОМС. Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребёнка наследственного заболевания, — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Читать полностью

Новые правила переселения из аварийного жилья разработал Минстрой России

Автор: Юлия Данилова

Минстрой РФ предложил внести очередной пакет поправок в Жилищный кодекс и ряд законопроектов. В список изменений, разработанных ведомством, входят следующие:

По данным Минстроя РФ, в первом полугодии 2026 года средняя рыночная стоимость квадратного метра в Новосибирской области определена в 118 998 рублей за квадрат.  Показатели средней рыночной стоимости квадратного метра применяют при расчете социальных выплат (субсидий, единовременных денежных выплат, доплат к субсидиям и т.д.), а также льгот для покупки жилья или при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.

Читать полностью
