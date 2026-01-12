Новосибирская область превысила запланированный дефицит бюджета

По итогам 2025 года в бюджет Новосибирской области поступило 301,7 млрд рублей при плане в 327 млрд, то есть по доходам он исполнен на 91,7%. Об этом министр финансов региона Виталий Голубенко сообщил на оперативном совещании в правительстве.

По расходам исполнение бюджета составило 353,3 млрд рублей при плане 343,8 млрд.

— Дефицит бюджета Новосибирской области по итогам 2025 года составил 51,6 млрд рублей, превысив запланированные 48 млрд рублей, — констатировал Голубенко.

По его словам, по собственным доходам регион недобрал 24,5 млрд рублей. Ключевая просадка поступлений наблюдалась по налогу на прибыль. Кроме того, по итогам года зафиксировано замедление темпов роста зарплат, что повлияло на платежи по НДФЛ и налогу на совокупный доход.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников еще в ноябре 2025 года отмечал, что регион сталкивается с необходимостью ограничений в бюджете из-за снижения доходов. Финансирование «социалки» и начатых проектов сокращать не собираются, но вероятность начала новых больших проектов пока невысока.

Основные параметры бюджета на 2026 год: доходы — 325,6 млрд рублей; расходы — 369,9 млрд рублей. Расчетный дефицит — 44,3 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что рекордные поступления налогов в бюджет региона в 2025 году обеспечивал НДФЛ.