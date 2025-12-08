Поиск здесь...
В Новосибирске из-за роста цен снизились продажи книг для детей

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Многие издательства уменьшают тиражи и меняют подходы к работе с детской литературой

В России, в том числе и в Новосибирской области продолжается уменьшение продаж книг для детей. Об этом говорят представители издательств и книжных магазинов. Это падение не смягчают и маркетплейсы, которые в книготорговле «перетянули одеяло на себя».

Infopro54 провел экспресс-опрос среди читателей, в семьях которых есть дети от 0 до 18 лет: большинство опрошенных (63%) сообщили, что стали реже покупать детские книги по причине их серьезного подорожания.

— Я раньше всегда покупала книги детям каждые два-три месяца. К Новому году обязательно была стопка новых книг. В последние два года цены сильно выросли. Понятно, что мы продолжаем покупать. Но уже не в таком объеме. Книга на хорошей бумаге, с красивыми иллюстрациями — почти роскошь. Даже если это не большое по объему издание, стоит оно 900-1000 рублей. Совсем тоненькие книжки, которых сейчас много хороших, вроде бы кажутся решением, но это иллюзия: 260 рублей за 20 страниц — это все те же, очень высокие, цены, — говорит жительница Новосибирска София.

Покупка на интернет-площадках сэкономить не особо позволяет, говорят покупатели. На маркетплейсах детские книги стоят почти так же, как и в офлайн-магазинах, и на сайтах издательств. Участники рынка объясняют, что издавать книги для детей в принципе дороже, чем для взрослых, потому что там есть работа иллюстраторов, особые требования к бумаге и другие аспекты.

— Мне кажется, что детская книга от всех этих финансовых, логистических моментов пострадала сильнее, чем другие направления. Сама печать, полиграфия стала сильно дороже, в том числе в Китае, к тому же на детские книжки и ГОСТ у них более строгий. Права на зарубежные хорошие книжки стало сложнее купить, а это была все-таки значимая часть рынка. Поэтому рынок сильно изменился и в плане цен, и в плане наполнения. Например, во взрослой литературе мы видим много даже не переизданий, а изданий книг, которым больше 70 лет, которые уже вне авторских прав. В детской литературе то же самое происходит. Как раз вот эти вот 20-е, 30-е годы прошлого века, сейчас там обэриуты (ОБЭРИУ — группа писателей и поэтов-авангардистов, существовавшая в Ленинграде с 1927 по 1931 год, в нее входили  Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий и другие — прим. ред.) пойдут: созданное тогда потихонечку выходит в свободную печать. Эти книги будет проще продавать и распространять, поэтому их будет больше, — рассказала Infopro54 основатель и директор книжного магазина «Карта мира» Анна Яковлева.

Изменения на рынке заметны и в части иллюстраторов. Издательства в последние годы открыли для себя и для читателей новых российских художников. И работы у них много.

— Иллюстратор сейчас чувствует себя прекрасно. С работой всё хорошо, спрос есть. Конкуренция есть, и это тоже прекрасно, потому что художников, правда, очень много. И среди них много интересных. Также очень здорово, что старые книги переиздаются. Потому что сейчас все-таки есть уклон в какую-то европейскую иллюстрацию больше. И не хватает чего-то такого трепетного, советского, как иллюстрации Владимира Лебедева, — говорит художник-график Алиса Юфа.

Эксперты считают, что на рынке детской литературы в краткосрочной перспективе продолжится снижение объемов продаж из-за роста цен и снижения покупательской способности. Будущее отрасли связывают с господдержкой (в первую очередь, проектом «Детская книжная карта») и активным продвижением отечественных авторов.

Ранее редакция сообщала, сколько книжных магазинов закрылось в Новосибирской области.

Фото Infopro54, автор Мария Гарифуллина.

