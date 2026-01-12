Праздники прошли, морозы наступают: что обсудили в правительстве

Андрей Травников выразил благодарность всем сотрудникам, которые обеспечивали функционирование основных систем, организацию культурных, спортивных и массовых мероприятий в течение праздничного периода. Он отметил, что в Новосибирской области праздники прошли без серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Губернатор подчеркнул необходимость подготовки к предстоящей неделе сильных морозов, уделив особое внимание бесперебойной работе систем жизнеобеспечения, включая отопление, горячее водоснабжение и другие коммунальные службы, а также усилению профилактических мер в жилом секторе для предотвращения пожаров.

На заседании начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов представил отчет о работе системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он сообщил, что в период праздничных дней чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. На объектах, где проводились новогодние и рождественские мероприятия, инцидентов не зафиксировано, оперативные службы действовали оперативно и слаженно. Подразделения отреагировали на 210 вызовов, оказали содействие 50 гражданам и спасли 9 человек. Всего за прошедший период было ликвидировано 129 пожаров, при этом спасено 9 человек.

В заключение Виктор Орлов отметил, что, в соответствии с указанием губернатора, специалисты ГУ МЧС продолжают проведение профилактических мероприятий в жилых домах. В связи с резким похолоданием, которое ожидается в течение недели (местами до -40 градусов), риск возникновения пожаров значительно возрастает.