Власть

Праздники прошли, морозы наступают: что обсудили в правительстве

Дата:

Губернатор проанализировал результаты минувших праздничных и нерабочих дней и поручил подготовить системы жизнеобеспечения региона к предстоящим морозам

Андрей Травников выразил благодарность всем сотрудникам, которые обеспечивали функционирование основных систем, организацию культурных, спортивных и массовых мероприятий в течение праздничного периода. Он отметил, что в Новосибирской области праздники прошли без серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Губернатор подчеркнул необходимость подготовки к предстоящей неделе сильных морозов, уделив особое внимание бесперебойной работе систем жизнеобеспечения, включая отопление, горячее водоснабжение и другие коммунальные службы, а также усилению профилактических мер в жилом секторе для предотвращения пожаров.

На заседании начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов представил отчет о работе системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он сообщил, что в период праздничных дней чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было. На объектах, где проводились новогодние и рождественские мероприятия, инцидентов не зафиксировано, оперативные службы действовали оперативно и слаженно. Подразделения отреагировали на 210 вызовов, оказали содействие 50 гражданам и спасли 9 человек. Всего за прошедший период было ликвидировано 129 пожаров, при этом спасено 9 человек.

В заключение Виктор Орлов отметил, что, в соответствии с указанием губернатора, специалисты ГУ МЧС продолжают проведение профилактических мероприятий в жилых домах. В связи с резким похолоданием, которое ожидается в течение недели (местами до -40 градусов), риск возникновения пожаров значительно возрастает.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

В Новосибирске с 1992 года работает компания, которая восстанавливает самолеты военных лет

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

Размер детского пособия пересмотрели в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

С 1 января 2026 года в Новосибирской области выросли детские пособия, зависящие от прожиточного минимума. Это касается единого пособия и ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Единое пособие предоставляется беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, и детям до 17 лет. Его получают семьи с доходом ниже регионального прожиточного минимума после комплексной оценки нуждаемости.

Население Новосибирской области сократилось почти на 15 тысяч за четыре года

Автор: Юлия Данилова

Демографические показатели в Новосибирской области за период с 2023 года по август 2025-го по коэффициенту рождаемости на тысячу населения имеют тенденцию к снижению с 9,3 (2023 год) до 8,9 (2024 год). За 8 месяцев 2025 года — 8,5. Для сравнения, в 2020-м коэффициент рождаемости в области составлял 10,3. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

Судя по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, суммарный коэффициент рождаемости (СКР — показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель. — Ред.) в регионе снижается.

Новосибирская область превысила запланированный дефицит бюджета

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года в бюджет Новосибирской области поступило 301,7 млрд рублей при плане в 327 млрд, то есть по доходам он исполнен на 91,7%. Об этом министр финансов региона Виталий Голубенко сообщил на оперативном совещании в правительстве.

По расходам исполнение бюджета составило 353,3 млрд рублей при плане 343,8 млрд.

Информацию о новосибирских семьях объединят в единый цифровой профиль

Автор: Юлия Данилова

На территории Новосибирской области внедрен программный комплекс «Социальный помощник — система поддержки решений куратора семьи» с мобильным приложением «Цифровой куратор семьи». Об этом сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

По его словам, новая система позволит кардинально изменить работу социальных служб.

Генетический тест для будущих родителей в России предложили включить в ОМС

Автор: Юлия Данилова

В Госдуме обсуждается тема введения генетического теста для будущих родителей. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин.

— Планируется включить этот тест в систему ОМС. Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребёнка наследственного заболевания, — отметил Володин в своем телеграм-канале.

Новые правила переселения из аварийного жилья разработал Минстрой России

Автор: Юлия Данилова

Минстрой РФ предложил внести очередной пакет поправок в Жилищный кодекс и ряд законопроектов. В список изменений, разработанных ведомством, входят следующие:

По данным Минстроя РФ, в первом полугодии 2026 года средняя рыночная стоимость квадратного метра в Новосибирской области определена в 118 998 рублей за квадрат.  Показатели средней рыночной стоимости квадратного метра применяют при расчете социальных выплат (субсидий, единовременных денежных выплат, доплат к субсидиям и т.д.), а также льгот для покупки жилья или при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного фонда.

