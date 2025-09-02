Маленькой Вике с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение

В раннем возрасте врачи выявили у Вики Зайцевой неврологические нарушения. Она отставала в развитии, к году не сидела и не вставала на ноги. Ей диагностировали детский церебральный паралич.

— Мы используем все возможности для реабилитации: регулярно возим дочку на восстановительное лечение, она перенесла операции, помогающие снять скованность мышц ног и добиться опоры на полную стопу. Дважды она проходила курсовое лечение при поддержке Русфонда. Вика научилась ходить, опираясь на трости, читает по слогам, считает до двадцати, любит собирать пазлы. Но ограничения в движениях еще остаются, а кроме того, нарушено произношение звуков – мы ее понимаем, а с окружающими ей общаться трудно. В этом году дочка пойдет с тьютором в подготовительный класс общеобразовательной школы, — рассказывает мама Вики Анна Зайцева.

Помочь в выработке навыков, необходимых в школьной обстановке, готовы специалисты новосибирского медцентра – там девочку ждут на курс лечения, направленный на улучшение координации движений и равновесия, повышение понятности речи, формирование учебного поведения.

— У Вики детский церебральный паралич, двигательные и речевые нарушения. Девочка нуждается в лечебных и коррекционных психолого-педагогических занятиях по интенсивной программе абилитации. Задачи курса – развитие навыков контроля положения тела в пространстве, совершенствование речи, формирование бытовых умений, помощь в освоении навыков чтения и письма, — говорит Ольга Толопило, невролог Медицинского центра «Кругозор» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 228 073 рубля. Семья Вики не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Лечение дорогое, а у нас двое детей, доходы небольшие. Мы вынуждены еще раз попросить помощи у вас и всех неравнодушных, — просит Анна.

Помочь Вике можно по ссылке.